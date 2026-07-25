В Україні можуть посилити обмеження для ухилянтів, - Решетилова

В Україні можуть запровадити додаткові обмеження для громадян, які ухиляються від військової служби. Відповідні законопроєкти вже розроблені, однак поки що їх не внесли на розгляд Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету, про це в ефірі Радіо Свобода повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова.

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За її словами, серед запропонованих заходів - обмеження в отриманні адміністративних послуг, користуванні водійськими правами, арешт банківських рахунків та інші механізми впливу.

"Тобто це такий комплекс заходів, які дозволить і більш ефективним розшуковим діям тих правопорушників, які ухиляються від мобілізації, і так само обмежить їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава", — пояснила Решетилова.

Нові обмеження планують поєднати з поступовою демобілізацією

Вона наголосила, що вважає такі заходи справедливими щодо військовослужбовців, які тривалий час перебувають на службі та потребують ротації.

"Цей комплекс заходів повинен бути паралельно з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців", - додала військова омбудсманка.

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