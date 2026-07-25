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Новости Уклонение от мобилизации
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В Украине могут ужесточить ограничения для уклонистов, - Решетилова

"Комплекс мер" для уклонистов будет совмещен с демобилизацией, — Решетилова

В Украине могут ввести дополнительные ограничения для граждан, уклоняющихся от военной службы. Соответствующие законопроекты уже разработаны, однако пока их не внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об этом в эфире "Радио Свобода" сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

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По ее словам, среди предложенных мер — ограничения в получении административных услуг, пользовании водительскими правами, арест банковских счетов и другие механизмы воздействия.

"То есть это такой комплекс мер, который позволит проводить более эффективные розыскные действия в отношении правонарушителей, уклоняющихся от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, предоставляемым государством", — пояснила Решетилова.

Новые ограничения планируется совместить с постепенной демобилизацией

Она подчеркнула, что считает такие меры справедливыми в отношении военнослужащих, которые длительное время находятся на службе и нуждаются в ротации.

"Этот комплекс мер должен сопровождаться продуманной постепенной демобилизацией военнослужащих", — добавила военный омбудсмен.

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законопроект (3339) мобилизация (3210) Решетилова Ольга (93) уклонисты (1420)
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Топ комментарии
+25
Юзіка повернуть в Україну?
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25.07.2026 11:24 Ответить
+17
частинами
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25.07.2026 11:33 Ответить
+13
Рецидивіст-ухилянт Оманський, глибоко зтурбований разом з приблудами95!?!? Прямо якесь, оте разчеоавєчіваніє…
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25.07.2026 11:27 Ответить

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