"10 кг смородины" за отсрочку: в Киеве доценту университета предъявлено подозрение

В Киеве доцента университета подозревают в организации фиктивного поступления в колледж за 10 тыс. долларов с целью получения отсрочки от мобилизации. Ее задержали после получения денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева доценту одного из столичных университетов сообщено о подозрении.

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Преподавательница обещала договориться о поступлении мужа

Установлено, что подозреваемая - преподавательница университета - за деньги обещала договориться о поступлении мужа в колледж при университете ради получения отсрочки. За 10 000$ он должен был фиктивно учиться на менеджера по технологиям. При этом в эту сумму была включена помощь со сдачей всех сессий.

Дополнительно придется заплатить лишь 35 000 грн за год обучения. В целом статус студента, по словам подозреваемой, позволит мужчине получить отсрочку на следующие три года - именно столько продлится его обучение.

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Задержали после получения взятки

Во время личной встречи женщина объяснила порядок оформления документов и завуалированно назвала сумму, которую хочет получить за свои услуги, - "10 килограммов смородины".

Ее задержали сразу после получения неправомерной выгоды.







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