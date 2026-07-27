"10 кг смородины" за отсрочку: в Киеве доценту университета предъявлено подозрение
В Киеве доцента университета подозревают в организации фиктивного поступления в колледж за 10 тыс. долларов с целью получения отсрочки от мобилизации. Ее задержали после получения денег.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева доценту одного из столичных университетов сообщено о подозрении.
Преподавательница обещала договориться о поступлении мужа
Установлено, что подозреваемая - преподавательница университета - за деньги обещала договориться о поступлении мужа в колледж при университете ради получения отсрочки. За 10 000$ он должен был фиктивно учиться на менеджера по технологиям. При этом в эту сумму была включена помощь со сдачей всех сессий.
Дополнительно придется заплатить лишь 35 000 грн за год обучения. В целом статус студента, по словам подозреваемой, позволит мужчине получить отсрочку на следующие три года - именно столько продлится его обучение.
Задержали после получения взятки
Во время личной встречи женщина объяснила порядок оформления документов и завуалированно назвала сумму, которую хочет получить за свои услуги, - "10 килограммов смородины".
Ее задержали сразу после получения неправомерной выгоды.
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