За $25 тыс. "устроили на работу" военнообязанного: будут судить адвоката и директора филиала колледжа на Закарпатье. ФОТО
Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении адвоката и директора регионального филиала частного колледжа. Их обвиняют в организации фиктивного трудоустройства военнообязанного с целью получения отсрочки.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что за 25 тыс. долларов мужчину официально оформили на руководящую должность в колледже. На самом деле работать ему не приходилось - достаточно было лишь время от времени появляться в учебном заведении, чтобы не вызывать подозрений.
Кроме того, "сотрудник" должен был открыть банковскую карту для начисления зарплаты и передать ее организаторам схемы, а также ежемесячно за свой счет платить налоги и ЕСВ с фиктивной зарплаты. То есть после уплаты 25 тыс. долларов он еще и финансировал свое "трудоустройство".
Содержание под стражей
Сообщается, что обоих обвиняют в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины). Им избраны меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в размере около 1,1 млн грн каждому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль