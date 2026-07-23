За $25 тыс. "устроили на работу" военнообязанного: будут судить адвоката и директора филиала колледжа на Закарпатье. ФОТО

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении адвоката и директора регионального филиала частного колледжа. Их обвиняют в организации фиктивного трудоустройства военнообязанного с целью получения отсрочки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что за 25 тыс. долларов мужчину официально оформили на руководящую должность в колледже. На самом деле работать ему не приходилось - достаточно было лишь время от времени появляться в учебном заведении, чтобы не вызывать подозрений.

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Кроме того, "сотрудник" должен был открыть банковскую карту для начисления зарплаты и передать ее организаторам схемы, а также ежемесячно за свой счет платить налоги и ЕСВ с фиктивной зарплаты. То есть после уплаты 25 тыс. долларов он еще и финансировал свое "трудоустройство".

Содержание под стражей

Сообщается, что обоих обвиняют в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины). Им избраны меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в размере около 1,1 млн грн каждому.

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