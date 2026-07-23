За $25 тис. "працевлаштували" військовозобов’язаного: судитимуть адвоката й директора філії коледжу на Закарпатті. ФОТО

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо адвоката та директора регіональної філії приватного коледжу. Їх обвинувачують в організації фіктивного працевлаштування військовозобов’язаного для отримання відстрочки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що за 25 тис. доларів чоловіка офіційно оформили на керівну посаду в коледжі. Насправді працювати він не мав - достатньо було лише час від часу з’являтися в навчальному закладі, щоб не викликати підозр.

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Крім того, "працівник" мав відкрити банківську картку для нарахування зарплати та передати її організаторам схеми, а також щомісяця власним коштом сплачувати податки й ЄСВ із фіктивної зарплати. Тобто після сплати 25 тис. доларів він ще й фінансував існування власного "працевлаштування".

Тримання під вартою

Повідомляється, що обох обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368-3 КК України). Їм обрано запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою застави близько 1,1 млн грн кожному.

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