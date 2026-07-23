На Житомирщині викрили схему продажу фіктивної інвалідності чоловікам призовного віку: проведено понад 10 обшуків. ФОТОрепортаж

Правоохоронці на Житомирщині викрили схему незаконного оформлення груп інвалідності чоловікам мобілізаційного віку. За даними слідства, службові особи за неправомірну вигоду допомагали отримувати документи, які могли використовуватися для ухилення від виконання вимог законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України, оперативники 9-го прикордонного загону спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці провели понад десять санкціонованих обшуків у Житомирі та Житомирській області. Слідчі дії відбулися за місцями проживання організатора та інших фігурантів, а також у медичних закладах, працівники яких, за версією слідства, могли бути причетні до протиправної схеми.

Під час обшуків вилучено автомобіль, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, значні суми готівки у гривнях та іноземній валюті, медичну й військово-облікову документацію, а також чорнові записи та інші речові докази.

















На підставі зібраних доказів одному з фігурантів – чоловіку 1958 року народження – повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Житомирська обласна прокуратура. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетні до функціонування схеми незаконного оформлення інвалідності.

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