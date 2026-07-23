В Житомирской области раскрыли схему продажи фиктивной инвалидности мужчинам призывного возраста: проведено более 10 обысков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители в Житомирской области раскрыли схему незаконного оформления групп инвалидности мужчинам призывного возраста. По данным следствия, должностные лица за неправомерную выгоду помогали получать документы, которые могли использоваться для уклонения от выполнения требований законодательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, оперативники 9-го пограничного отряда совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители провели более десяти санкционированных обысков в Житомире и Житомирской области. Следственные действия прошли по местам проживания организатора и других фигурантов, а также в медицинских учреждениях, сотрудники которых, по версии следствия, могли быть причастны к противоправной схеме.

В ходе обысков изъяты автомобиль, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, значительные суммы наличных в гривнах и иностранной валюте, медицинская и военно-учетная документация, а также черновые записи и другие вещественные доказательства.

















На основании собранных доказательств одному из фигурантов - мужчине 1958 года рождения - сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по ст. 368 УК Украины.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Житомирская областная прокуратура. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к функционированию схемы незаконного оформления инвалидности.

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