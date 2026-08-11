На Буковині керівників двох ТЦК підозрюють у "мобілізації" 200 неіснуючих людей, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила колишніх керівників Дністровського та Вижницького районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на фальсифікації даних про мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України в Чернівецькій області.

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За даними слідства, посадовці штучно завищували показники виконання плану мобілізації, вносячи до державного реєстру інформацію про вигаданих призовників.

До реєстру вносили дані неіснуючих людей

Як встановили правоохоронці, фігуранти вносили до реєстру "Оберіг" анкетні дані осіб, яких насправді не існувало.

Після цього на підставі неправдивої інформації вони оформлювали фіктивні накази про нібито призов цих "рекрутів" на військову службу та їхнє направлення до військових частин. Надалі вигаданих військовослужбовців знімали з військового обліку.

За даними СБУ, такі дії тривали протягом січня-березня 2026 року. За цей час посадовці "мобілізували" близько 200 неіснуючих людей.

Фальсифікація могла вплинути на комплектування ЗСУ

У СБУ зазначають, що штучне завищення показників мобілізації унеможливлювало належне планування та комплектування військових частин Збройних сил України.

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Такі дії могли негативно впливати на обороноздатність держави в умовах воєнного стану.

Фігурантам повідомили про підозру

За матеріалами СБУ колишнім керівникам районних ТЦК та СП повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та ч.3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

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