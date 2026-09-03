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Новости Отсрочка от мобилизации Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
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Отца пятерых детей незаконно удерживали в ТЦК Киева, у него исчезла отсрочка в "Резерв+", - Лубинец

тцк

Отца пятерых детей незаконно удерживали в помещении ТЦК и СП в Киеве. Сотрудники Офиса омбудсмена нашли его, добились освобождения и, благодаря вмешательству Уполномоченного, инициировали уголовное дело.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

В июне 2026 года по поручению Лубинеца в одном из киевских ТЦК провели проверку соблюдения прав граждан во время мобилизации и прохождения ВЛК. В ходе проверки выявили очередной возможный случай нарушения прав человека.

По словам омбудсмена, мужчину - отца пятерых несовершеннолетних детей и врача по профессии - задержали утром у подъезда собственного дома. Он сразу предъявил военно-учетные документы и показал в приложении "Дия" свидетельства о рождении всех пятерых детей, однако этого оказалось недостаточно: мужчину задержали без составления протокола, забрали телефон и доставили в ТЦК для прохождения ВЛК, после чего продолжили удерживать в помещении мобилизационного центра.

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Вмешательство омбудсмена и отмена отсрочки

Сотрудники Офиса омбудсмена вмешались в ситуацию и добились возврата телефона мужчине и немедленного освобождения из помещения ТЦК и СП.

В ходе вмешательства выяснилось дополнительное обстоятельство: в присутствии представителей Офиса омбудсмена мужчина продемонстрировал военнослужащим ТЦК в приложении "Дия" свидетельства о рождении детей и скриншот из приложения "Резерв+", на котором ранее хранилась информация о наличии у него отсрочки от призыва. Однако при проверке в самом "Резерв+" этой отсрочки уже не было.

Лубинец подчеркнул, что выяснить, как и при каких обстоятельствах исчезла эта информация, должно следствие.

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Позиция омбудсмена

Уполномоченный подчеркнул, что если у человека есть законные основания для отсрочки, она должна быть оформлена своевременно и надлежащим образом - человек не должен попадать в ситуацию, когда из-за бюрократических или технических проблем вынужден доказывать свое законное право уже после задержания и доставки в ТЦК.

Расследование

  • По инициативе представителя омбудсмена Виталия Никулина в Киевскую городскую прокуратуру было направлено сообщение об уголовном правонарушении. В августе начато досудебное расследование - в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, причастные лица и дается правовая оценка их действиям.

"Мобилизация не может превращаться в беззаконие! И каждый, кто нарушает права человека, должен понимать: такие случаи не останутся без реакции. А критическая практика нарушений, сформировавшаяся при предыдущем руководстве Минобороны, сейчас должна быть исправлена!" - подчеркнул Лубинец.

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Автор: 

Киев (27358) Лубинец Дмитрий (656) ТЦК (1339)
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Топ комментарии
+27
Кримінальний кодекс України
Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
....
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
.
І тут питання - де справи? Де сроки за порушення Закону? 🤔
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03.09.2026 17:57 Ответить
+24
Тобто ти виправдовуєшь порушення Закону тцкунами. Коли проти тебе хтось порушить Закон - не плакайся до суду, гаразд?
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03.09.2026 18:04 Ответить
+24
Щось не видно бригад ТЦК біля ресторацій, спассалонів, розважальних центрів та елітних котеджних містечків в Києві та обласних центрів....Мабуть там усі військовозобов'язані добровольцями пішли ще у 2022 році......у Батальон "Монако"
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03.09.2026 18:04 Ответить

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