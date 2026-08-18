17-летняя сирота осталась без единственного опекуна, которого ТЦК мобилизовал в Днепре, - Лубинец

В Днепре ТЦК мобилизовал и направил на полигон единственного опекуна 17-летней девушки-сироты, которая осталась дома одна.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что произошло

По словам омбудсмена, 17-летняя девушка-сирота ждала дома своего опекуна, однако мужчина вышел из дома и не вернулся. Впоследствии он позвонил девочке и сообщил, что его везут в ТЦК. Девушка самостоятельно поехала туда, чтобы предъявить документы и объяснить ситуацию, однако когда приехала, опекуна там уже не было - его отправили на полигон.

Лубинец подчеркнул, что несовершеннолетний ребенок, потерявший родителей, остался без своего единственного опекуна и фактически сама пыталась выяснить, где он и что с ним произошло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В трёх областях ТЦК заносили в список "мобилизованных" погибших, пленных и действующих военных: выявлено 446 случаев

Реакция омбудсмена

"Мобилизация - необходимость. Но война не отменяет права ребенка", - подчеркнул Лубинец.

Он также отметил, что его беспокоит более общая проблема: человек может оказаться в ТЦК, пройти ВЛК и быть направленным в воинскую часть, а его близкие при этом могут не понимать, где он и что с ним. По его словам, это не единичный случай, и такую ситуацию нельзя воспринимать как норму.

Что делает омбудсмен

Представитель омбудсмена в Днепропетровской области Алексей Урлаткин уже работает над ситуацией - направлены запросы в Левобережную службу по делам детей Днепровского городского совета и Днепропетровский областной ТЦК и СП. Лубинец отметил, что ожидает четких ответов относительно того, кто и как обеспечил права ребенка после мобилизации его опекуна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуй, пакуй и комплектуй": 10 сотрудникам ТЦК в Одесской области предъявлено подозрение в пытках и издевательствах над гражданскими лицами, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сейчас девочка находится с бабушкой, однако, по словам омбудсмена, сам факт опеки не делает бабушку автоматически законным представителем ребенка, поэтому остается открытым вопрос, кто будет представлять интересы девочки и нести за это ответственность в случае необходимости.

Лубинец назвал эту ситуацию очередным следствием провальной реформы бывшего руководства Минобороны, которую нужно немедленно исправлять.

"Если государство не знает, кто будет отвечать за такого ребенка завтра, - это уже не просто проблема одной семьи. Это проблема системы", - резюмировал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 80% руководителей ТЦК, которые попадают в поле наших расследований, - районного уровня, - Цуцкиридзе