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17-летняя сирота осталась без единственного опекуна, которого ТЦК мобилизовал в Днепре, - Лубинец

ТЦК в Днепре назначил единственного опекуна 17-летней сироте

В Днепре ТЦК мобилизовал и направил на полигон единственного опекуна 17-летней девушки-сироты, которая осталась дома одна.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

По словам омбудсмена, 17-летняя девушка-сирота ждала дома своего опекуна, однако мужчина вышел из дома и не вернулся. Впоследствии он позвонил девочке и сообщил, что его везут в ТЦК. Девушка самостоятельно поехала туда, чтобы предъявить документы и объяснить ситуацию, однако когда приехала, опекуна там уже не было - его отправили на полигон.

Лубинец подчеркнул, что несовершеннолетний ребенок, потерявший родителей, остался без своего единственного опекуна и фактически сама пыталась выяснить, где он и что с ним произошло.

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Реакция омбудсмена

"Мобилизация - необходимость. Но война не отменяет права ребенка", - подчеркнул Лубинец.

Он также отметил, что его беспокоит более общая проблема: человек может оказаться в ТЦК, пройти ВЛК и быть направленным в воинскую часть, а его близкие при этом могут не понимать, где он и что с ним. По его словам, это не единичный случай, и такую ситуацию нельзя воспринимать как норму.

Что делает омбудсмен

Представитель омбудсмена в Днепропетровской области Алексей Урлаткин уже работает над ситуацией - направлены запросы в Левобережную службу по делам детей Днепровского городского совета и Днепропетровский областной ТЦК и СП. Лубинец отметил, что ожидает четких ответов относительно того, кто и как обеспечил права ребенка после мобилизации его опекуна.

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  • Сейчас девочка находится с бабушкой, однако, по словам омбудсмена, сам факт опеки не делает бабушку автоматически законным представителем ребенка, поэтому остается открытым вопрос, кто будет представлять интересы девочки и нести за это ответственность в случае необходимости.

Лубинец назвал эту ситуацию очередным следствием провальной реформы бывшего руководства Минобороны, которую нужно немедленно исправлять.

"Если государство не знает, кто будет отвечать за такого ребенка завтра, - это уже не просто проблема одной семьи. Это проблема системы", - резюмировал чиновник.

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Автор: 

Днепр (4785) сироты (129) мобилизация (3248) Лубинец Дмитрий (648) ТЦК (1313) Днепропетровская область (5625)
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Топ комментарии
+10
Всім байдуже, розпочнуть чергове службове розслідування, яка завершиться нічим...
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18.08.2026 16:16 Ответить
+9
Зараз у українців один з найтяжчих періодів в ******** історії.
Мало того, що зовні агресія, як від ворожих країн так і від дружніх.
Та щей в середині країни постійна агресія від влади.
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18.08.2026 16:17 Ответить
+4
Буквально щойно зустрів групу оповіщення з 3 (трьох) авто. Поліцейське авто, бусик на євробляхах, джип на євробляхах.
При всій повазі до героїв невидимого фронту в балаклавах, це вже не бусифікація, а якийсь весільний кортеж з собачого весілля.
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18.08.2026 16:20 Ответить

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