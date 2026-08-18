В трех областях ТЦК заносили в список "мобилизованных" погибших, пленных и действующих военнослужащих: выявлено 446 случаев
По данным следствия, должностные лица ТЦК в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях искусственно "улучшали" статистику мобилизации. В реестр в качестве новопризванных вносили людей, которых на самом деле не мобилизовывали, действующих военнослужащих, а в одном из случаев — уже умершего военного и бойца, находящегося в российском плену.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Почти 450 фиктивных "мобилизаций"
Всего правоохранители выявили 446 таких случаев в трех областях.
На Буковине следствие подозревает 35-летнего бывшего начальника районного ТЦК в использовании вымышленных анкетных данных и информации о действующих военнослужащих для завышения показателей призыва.
В Тернопольской области, по версии следствия, 39-летний экс-начальник РТЦК оформлял якобы мобилизованными людей, которые уже служили. В эту статистику попали также военнослужащий, который на тот момент уже умер, и боец, который длительное время находится в российском плену.
Наибольший масштаб нарушений выявлен на Закарпатье
Наибольшее количество манипуляций правоохранители зафиксировали на Закарпатье. Там в реестр вносили ложную информацию о людях, которые уже были мобилизованы.
По данным следствия, им оформляли якобы повторное прохождение военно-медицинской комиссии, после чего фиксировали новый призыв.
Подозрения получили бывшие и действующие должностные лица районных ТЦК, а также сотрудники, вносившие информацию в систему. Их действия, в зависимости от роли, квалифицировали по статьям УК Украины о несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах, служебном подлоге, а также соучастии и совершении преступления группой лиц.
В отношении большинства подозреваемых суды уже избрали меры пресечения. Вопрос о мере пресечения в отношении бывшего начальника РТЦК в Тернопольской области еще решается.
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