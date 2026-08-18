Мобилизованный обжаловал заключение ВВК и призов: апелляционный суд признал нарушения, но не отменил мобилизацию

Мужчина, мобилизованный в августе 2025 года, пытался через суд отменить заключение ВВК о годности к службе, приказ о призыве и зачислении в воинскую часть. Апелляционный суд признал, что во время мобилизации действительно имели место процедурные нарушения, однако постановил, что они не повлияли на законность призыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

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Что произошло

Согласно материалам дела, 7 августа 2025 года мужчина оказался в ТЦК и СП. Сам он утверждал, что его туда доставили принудительно, мобилизационное распоряжение под подпись не вручали, а времени для самостоятельного явления по повестке не дали.

В тот же день он прошел ВВК. Комиссия признала мужчину здоровым и годным к военной службе. Истец с этим не согласился: заявлял, что медики не провели необходимых обследований и не учли предыдущие заключения врачей.

Уже 8 августа начальник ТЦК издал приказ о его призыве по мобилизации и направлении в воинскую часть. В тот же день мужчину зачислили в личный состав.

А 11 августа командир части издал приказ, которым военнослужащего признали самовольно покинувшим воинскую часть с 10 августа.

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Суд признал нарушение, но призов не отменил

Мужчина обратился в Донецкий окружной административный суд, однако там в иске ему отказали. После этого дело дошло до Первого апелляционного административного суда.

Апелляционная инстанция усмотрела в процедуре мобилизации нарушения, которые не были признаны судом первой инстанции. Однако судьи решили, что они не были настолько существенными, чтобы из-за них отменять призыв.

На момент мобилизации у мужчины не было оформленного права на отсрочку, а ВВК признала его годным к службе. Поэтому, по заключению суда, он подлежал мобилизации на общих основаниях.

Не помог истцу и аргумент о том, что мобилизационные мероприятия проводились не по месту его воинского учета. Суд подчеркнул: во время мобилизации военнообязанного могут призвать независимо от того, где именно он состоит на учете.

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Почему не отменили заключение ВВК

Отдельно мужчина пытался обжаловать заключение о своей годности к службе. В частности, он указывал, что не получил бумажную справку ВВК и не ставил подпись об ознакомлении с ней.

Суд пояснил, что бумажную копию такой справки выдают по запросу военнообязанного. Доказательств того, что мужчина обращался с такой просьбой, в деле не было.

Ключевым моментом стало и то, что он не обжаловал заключение в ВВК более высокого уровня. Суд подчеркнул, что сам не может определять правильность медицинского диагноза или решать вместо врачей, годен ли человек к военной службе или нет.

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Освободить из воинской части также отказались

Суд не поддержал и требование исключить мужчину из списков воинской части. После зачисления в личный состав он приобрел статус военнослужащего, а значит, увольнение должно происходить на основаниях, предусмотренных законом для прохождения военной службы.

Если состояние здоровья военнослужащего не позволяет ему в дальнейшем служить, он может инициировать процедуру увольнения на основании соответствующего заключения ВВК. Однако, как установил суд, такого рапорта мужчина командиру части не подавал.

В итоге апелляционный суд частично изменил мотивы решения первой инстанции - признал, что во время мобилизации имели место процедурные нарушения, но назвал их несущественными. Сам призыв, заключение ВВК и зачисление в воинскую часть суд не отменил.

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