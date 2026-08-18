Мобілізований оскаржив висновок ВЛК і призов: апеляційний суд визнав порушення, але не скасував мобілізацію

Чоловік, якого мобілізували у серпні 2025 року, через суд намагався скасувати висновок ВЛК про придатність до служби, наказ про призов та зарахування до військової частини. Апеляційний суд визнав, що під час мобілізації справді були процедурні порушення, однак вирішив, що вони не вплинули на законність призову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Судово-юридична газета".

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Що сталося

За матеріалами справи, 7 серпня 2025 року чоловік опинився у ТЦК та СП. Сам він стверджував, що його туди доставили примусово, мобілізаційного розпорядження під підпис не вручали, а часу для самостійного прибуття за повісткою не дали.

Того ж дня він пройшов ВЛК. Комісія визнала чоловіка здоровим та придатним до військової служби. Позивач із цим не погодився: заявляв, що медики не провели необхідних обстежень та не врахували попередні висновки лікарів.

Уже 8 серпня начальник ТЦК видав наказ про його призов за мобілізацією та направлення до військової частини. Того ж дня чоловіка зарахували до особового складу.

А 11 серпня командир частини видав наказ, яким військовослужбовця визнали таким, що самовільно залишив військову частину з 10 серпня.

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Суд визнав порушення, але призов не скасував

Чоловік звернувся до Донецького окружного адміністративного суду, однак там у позові відмовили. Після цього справа дійшла до Першого апеляційного адміністративного суду.

Апеляція побачила в процедурі мобілізації порушення, яких не визнав суд першої інстанції. Однак судді вирішили, що вони не були настільки суттєвими, щоб через них скасовувати призов.

На момент мобілізації чоловік не мав оформленого права на відстрочку, а ВЛК визнала його придатним до служби. Тому, за висновком суду, він підлягав мобілізації на загальних підставах.

Не допоміг позивачу й аргумент про те, що мобілізаційні заходи проводили не за місцем його військового обліку. Суд наголосив: під час мобілізації призвати військовозобов'язаного можуть незалежно від того, де саме він перебуває на обліку.

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Чому не скасували висновок ВЛК

Окремо чоловік намагався оскаржити висновок про свою придатність до служби. Зокрема, він вказував, що не отримав паперової довідки ВЛК і не ставив підпис про ознайомлення з нею.

Суд пояснив, що паперову копію такої довідки видають за запитом військовозобов'язаного. Доказів, що чоловік звертався з таким проханням, у справі не було.

Ключовим стало й те, що він не оскаржив висновок до ВЛК вищого рівня. Суд наголосив, що сам не може визначати правильність медичного діагнозу чи вирішувати замість лікарів, придатна людина до військової служби чи ні.

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Звільнити з військової частини також відмовилися

Суд не підтримав і вимогу виключити чоловіка зі списків військової частини. Після зарахування до особового складу він набув статусу військовослужбовця, а отже, звільнення має відбуватися на підставах, передбачених законом для проходження військової служби.

Якщо стан здоров'я військовослужбовця не дозволяє йому надалі служити, він може ініціювати процедуру звільнення на підставі відповідного висновку ВЛК. Однак, як встановив суд, такого рапорту чоловік командиру частини не подавав.

У підсумку апеляційний суд частково змінив мотиви рішення першої інстанції – визнав, що під час мобілізації були процедурні порушення, але назвав їх неістотними. Сам призов, висновок ВЛК та зарахування до військової частини суд не скасував.

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