У трьох областях ТЦК записували до "мобілізованих" загиблих, полонених та чинних військових: виявили 446 випадків

Посадовці ТЦК у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях, за даними слідства, штучно "покращували" статистику мобілізації. До реєстру як новопризваних вносили людей, яких насправді не мобілізовували, чинних військовослужбовців, а в одному з випадків – уже померлого військового та бійця, який перебуває у російському полоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Майже 450 фіктивних "мобілізацій"

Загалом правоохоронці встановили 446 таких випадків у трьох областях.

На Буковині слідство підозрює 35-річного колишнього начальника районного ТЦК у використанні вигаданих анкетних даних та інформації про чинних військовослужбовців для завищення показників призову.

На Тернопільщині, за версією слідства, 39-річний ексначальник РТЦК оформлював як нібито мобілізованих людей, які вже служили. До цієї статистики потрапили також військовослужбовець, який на той момент уже помер, та боєць, який тривалий час перебуває в російському полоні.

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Найбільший масштаб виявили на Закарпатті

Найбільше маніпуляцій правоохоронці зафіксували на Закарпатті. Там до реєстру вносили неправдиву інформацію про людей, які вже були мобілізовані.

За даними слідства, їм оформлювали нібито повторне проходження військово-лікарської комісії, після чого фіксували новий призов.

Підозри отримали колишні та чинні посадовці районних ТЦК, а також працівники, які вносили інформацію до системи. Їхні дії залежно від ролі кваліфікували за статтями КК України про несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, службове підроблення, а також співучасть та вчинення злочину групою осіб.

Щодо більшості підозрюваних суди вже обрали запобіжні заходи. Питання про запобіжний захід колишньому начальнику РТЦК на Тернопільщині ще вирішується.

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