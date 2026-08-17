Около 80% руководителей ТЦК, попадающих в поле наших расследований, - районного уровня, - Цуцкиридзе

С начала введения военного положения полиция расследовала более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения от мобилизации. При этом в поле зрения правоохранительных органов попали 76 руководителей ТЦК, которым было предъявлено подозрение.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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Что известно?

По его словам, наибольшее количество дел, связанных с уклонением от военной службы, фиксируется в крупных промышленных и приграничных регионах.

"В Днепропетровской области их более 1,9 тысячи, в Закарпатье - около 1,5 тысячи, более тысячи - на Волыни, в Николаевской и Одесской областях. Значительное количество также во Львовской, Винницкой, Харьковской и Сумской областях.

Но в целом за время военного положения следователи Национальной полиции расследовали более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения от призыва в рамках мобилизации. То есть это не проблема нескольких областей - такие дела ведутся фактически по всей стране", - сказал Цуцкиридзе.

И.о. главы Нацполиции отметил, что около 80 % руководителей ТЦК, которые попадают в поле расследований, - районного уровня.

Всего о подозрении сообщили 76 руководителям ТЦК областного, районного и городского уровней.

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"Схемы, которые они используют, разные: где-то получают неправомерную выгоду за нужное решение, где-то - за влияние на других должностных лиц, где-то речь идет о незаконном оформлении военно-учетных документов, изменениях в базе "Оберіг", фиктивной негодности или последующем выезде за границу.

Чаще всего такие действия квалифицируем как получение неправомерной выгоды или злоупотребление влиянием - статьи 368 и 369-2. В отдельных делах фигурирует и статья 332 - незаконная переправка через государственную границу. В зависимости от конкретной квалификации максимальное наказание может достигать 12 лет лишения свободы, в отдельных случаях - с конфискацией имущества и запретом на занятие определенных должностей", - добавил он.

Полный текст интервью с и.о. главы Нацполиции Максимом Цуцкиридзе читайте по ссылке.

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