Фиктивные бронирования чаще всего фиксируются в коммунальных предприятиях, - Цуцкиридзе

В Нацполиции расследуют возможное незаконное зачисление в резерв почти 2,5 тысячи военнообязанных. Среди распространенных схем — фиктивное трудоустройство на предприятиях, имеющих право зачислять работников в резерв.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил и.о. главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Чаще всего это коммунальные предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также предприятия критической инфраструктуры, в частности топливно-энергетического комплекса. Именно их статус может служить законным основанием для бронирования работников", — рассказал он.

По словам Цуцкиридзе, в настоящее время в рамках уголовных производств проверяются обстоятельства возможного незаконного резервирования почти 2,5 тысячи военнообязанных.

Читайте также: До 10 августа оборонные предприятия должны подать документы для подтверждения статуса критически важных, - Минобороны

Распространенные схемы

"Одна из распространенных схем — фиктивное трудоустройство: человека оформляют на предприятие, имеющее право бронировать работников, хотя фактически он там не работает. Бывают случаи, когда это за деньги организуют посредники или в информационные системы и реестры вносят недостоверные сведения.

И такие схемы подрывают доверие к самому механизму бронирования. Когда кто-то покупает себе место на предприятии только ради отсрочки, под подозрение невольно попадают и те, кто действительно там работает и имеет законное право на бронирование", — пояснил и.о. главы Нацполиции.

Читайте также: После 1 сентября некоторым украинским предприятиям могут аннулировать бронирование работников

Если установлено, что законных оснований для бронирования не было, отсрочка аннулируется.

"Но это не означает, что человека автоматически мобилизуют на следующий день. Он теряет это основание для отсрочки и в дальнейшем может быть призван в соответствии с процедурой, установленной законом.

С ответственностью также не может быть автоматизма. Мы устанавливаем, как именно человек получил отсрочку, какие документы подавал, участвовал ли в незаконной схеме и кто эту схему организовал. И уже в зависимости от конкретных действий решается вопрос об административной или уголовной ответственности", — добавил он.

Полный текст интервью с и.о. главы Нацполиции Максимом Цуцкиридзе для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: В рамках операции "Декларант" провели более 100 обысков. Среди фигурантов — должностные лица высших учебных заведений, ТЦК, ВВК, — Цуцкиридзе