В рамках операции "Декларант" провели более 100 обысков. Среди фигурантов - должностные лица высших учебных заведений, ТЦК, ВВК, - Цуцкиридзе

Должностные лица ТЦК, ВВК, военные и гражданские посредники могут совместно организовывать схемы незаконного бронирования и снятия военнообязанных с учета.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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Подробности

По его словам, в схеме с бронированием военнообязанных могут быть задействованы несколько участников. Речь идет не только о сотрудниках ТЦК, но и о членах ВВК, военных и гражданских посредниках.

"Например, на Ривненщине чиновник районного ТЦК был организатором преступной группы, в которую входили и гражданские лица. За деньги они должны были повлиять на должностных лиц ТЦК, чтобы оформить военно-учетный документ с отметкой о негодности к службе и исключении из воинского учета.

В Херсонской области мы зафиксировали другую схему: за 7 тысяч долларов с каждого военнообязанного вносили недостоверные сведения в военно-учетные документы, а затем — в реестр "Оберег". К ней были привлечены должностное лицо ТЦК, старший офицер, оператор ТЦК и сотрудник ЦНАП", — отметил он.

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Операция "Декларант"

По мнению Цуцкиридзе, если на незаконных решениях зарабатывают, стоит смотреть шире — откуда у чиновника активы, соответствуют ли они его законным доходам, не оформлялось ли имущество на родственников или других лиц.

"Буквально в пятницу в рамках операции "Декларант" в регионах полицейские совместно с ГБР и Специализированной прокуратурой в сфере обороны провели более ста обысков по фактам возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Среди фигурантов — должностные лица высших учебных заведений, ТЦК и СП, ВВК, экспертных групп по оценке повседневного функционирования лица и другие субъекты декларирования", — пояснил и.о. главы Нацполиции.

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В качестве примера Цуцкиридзе привел начальника районного ТЦК и СП на Буковине, который в 2023 году вообще не декларировал денежных сбережений, а уже за 2024 и 2025 годы указал соответственно 115 и 120 тысяч долларов наличными.

"Во время обыска у него изъяли более 100 тысяч долларов. Изъятые документы и материалы передаем в НАПК для соответствующих выводов.

После этого, при наличии оснований, будет решаться вопрос о предъявлении уведомления о подозрении и дальнейшей судьбе необоснованных активов. Подробные результаты этой работы полиция обнародует отдельно", — подытожил он.

Полный текст интервью с и.о. главы Национальной полиции Максимом Цуцкиридзе для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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