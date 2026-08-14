Начальника Николаевского ОТЦК, задержанного на взятке, поместили под стражу: залог - 4,6 млн грн

Фото: Підозрюваний у залі суду / Суспільне / Назарій Рубаняк

В Центральном районном суде Николаева избрали меру пресечения в отношении начальника Николаевского областного ТЦК и СП, которого задержали накануне при получении взятки в размере 10 тысяч долларов.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.

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Решение суда

Заслушав стороны, судья определила подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 1400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 4 659 200 гривен.

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Позиции сторон

Прокурор Андрей Черный, обосновывая требование о содержании под стражей, подчеркнул риск того, что подозреваемый может скрываться, оказывать влияние на свидетелей или препятствовать расследованию.

По его словам, возраст и состояние здоровья подозреваемого позволяют ему находиться в следственном изоляторе. Прокурор предложил суду альтернативу в виде залога в размере 1500 прожиточных минимумов (992 000 гривен) с обязательством не покидать пределы Николаева и сообщать об изменении места жительства.

Подозреваемый свою вину не признает.

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