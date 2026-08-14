Начальника Николаевского ОТЦК, задержанного на взятке, поместили под стражу: залог - 4,6 млн грн
В Центральном районном суде Николаева избрали меру пресечения в отношении начальника Николаевского областного ТЦК и СП, которого задержали накануне при получении взятки в размере 10 тысяч долларов.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.
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Решение суда
Заслушав стороны, судья определила подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 1400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 4 659 200 гривен.
Позиции сторон
Прокурор Андрей Черный, обосновывая требование о содержании под стражей, подчеркнул риск того, что подозреваемый может скрываться, оказывать влияние на свидетелей или препятствовать расследованию.
По его словам, возраст и состояние здоровья подозреваемого позволяют ему находиться в следственном изоляторе. Прокурор предложил суду альтернативу в виде залога в размере 1500 прожиточных минимумов (992 000 гривен) с обязательством не покидать пределы Николаева и сообщать об изменении места жительства.
Подозреваемый свою вину не признает.
Что предшествовало
- Начальника Николаевского областного ТЦК и СП задержали 13 августа во время получения 10 тысяч долларов. По данным следствия, он взял деньги за то, чтобы троих военнообязанных не мобилизовали, сняли с розыска в системе "Оберег" и создали условия для их дальнейшего сохранения рабочих мест.
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