Начальника Миколаївського ОТЦК, затриманому на хабарі, взяли під варту: застава – 4,6 млн грн

Фото: Підозрюваний у залі суду / Суспільне / Назарій Рубаняк

У Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід начальнику Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого затримали напередодні під час отримання хабаря у 10 тисяч доларів.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

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Рішення суду

Заслухавши сторони, суддя визначила підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 1400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 4 659 200 гривень.

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Позиції сторін

Прокурор Андрій Чорний, обґрунтовуючи вимогу тримання під вартою, наголосив на ризику того, що підозрюваний може переховуватися, впливати на свідків чи перешкоджати розслідуванню.

За його словами, вік та стан здоров'я підозрюваного дозволяють йому перебувати в слідчому ізоляторі. Прокурор пропонував суду альтернативу у вигляді застави в розмірі 1500 прожиткових мінімумів (992 000 гривень) з обов'язком не покидати межі Миколаєва та повідомляти про зміну місця проживання.

Підозрюваний своєї провини не визнає.

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