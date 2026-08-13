Затримано начальника Миколаївського ОТЦК на хабарі у $15 тисяч за уникнення мобілізації, - генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди було затримано начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП. За даними слідства, посадовець вимагав та отримав загалом 15 тисяч доларів США.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі корупційної схеми

Як розповів Кравченко, слідству вдалося задокументувати два епізоди отримання коштів очільником обласного ТЦК:

Перший епізод ($10 000): Посадовець одержав кошти за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних громадян, вилучення інформації про їх розшук із бази "Оберіг" та забезпечення умов для подальшого безперешкодного бронювання на підприємствах;

Другий епізод ($5 000): Раніше у межах цього ж кримінального провадження зафіксовано факт хабаря за скасування направлення вже мобілізованого чоловіка до військової частини та його повернення на повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 15 тисяч доларів США.

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Слідчі дії та запобіжний захід

Правоохоронці затримали начальника обласного ТЦК "на гарячому" під час передачі чергового траншу за ст. 208 КПК України.

Зараз тривають першочергові слідчі дії та обшуки за місцем проживання і проходження служби посадовця. Готується повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади.

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