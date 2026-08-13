Задержан начальник Николаевского ОТЦК за взятку в размере $15 тысяч за уклонение от мобилизации, - генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж
В ходе получения очередной части незаконной выгоды был задержан начальник Николаевского областного ТЦК и СП. По данным следствия, чиновник вымогал и получил в общей сложности 15 тысяч долларов США.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Детали коррупционной схемы
Как рассказал Кравченко, следствию удалось задокументировать два эпизода получения средств главой областного ТЦК:
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Первый эпизод (10 000 долларов): Чиновник получил средства за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных граждан, удаление информации об их розыске из базы "Оберег" и обеспечение условий для дальнейшего беспрепятственного трудоустройства на предприятиях;
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Второй эпизод ($5 000): Ранее в рамках этого же уголовного производства зафиксирован факт получения взятки за отмену направления уже мобилизованного мужчины в воинскую часть и его возвращение на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 15 тысяч долларов США.
Следственные действия и мера пресечения
Правоохранители задержали начальника областного ТЦК "на горячем" во время передачи очередного транша по ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и обыски по месту жительства и прохождения службы должностного лица. Готовится уведомление о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о содержании под стражей и отстранении подозреваемого от должности.
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