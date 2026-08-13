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Новости Взяточники Коррупция в ТЦК
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Задержан начальник Николаевского ОТЦК за взятку в размере $15 тысяч за уклонение от мобилизации, - генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

В ходе получения очередной части незаконной выгоды был задержан начальник Николаевского областного ТЦК и СП. По данным следствия, чиновник вымогал и получил в общей сложности 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Детали коррупционной схемы

Как рассказал Кравченко, следствию удалось задокументировать два эпизода получения средств главой областного ТЦК:

  • Первый эпизод (10 000 долларов): Чиновник получил средства за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных граждан, удаление информации об их розыске из базы "Оберег" и обеспечение условий для дальнейшего беспрепятственного трудоустройства на предприятиях;

  • Второй эпизод ($5 000): Ранее в рамках этого же уголовного производства зафиксирован факт получения взятки за отмену направления уже мобилизованного мужчины в воинскую часть и его возвращение на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 15 тысяч долларов США.

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Начальника Николаевского областного ТЦК поймали на взятке
Начальника Николаевского областного ТЦК поймали на взятке

Следственные действия и мера пресечения

Правоохранители задержали начальника областного ТЦК "на горячем" во время передачи очередного транша по ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и обыски по месту жительства и прохождения службы должностного лица. Готовится уведомление о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о содержании под стражей и отстранении подозреваемого от должности.

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Начальника Николаевского областного ТЦК поймали на взятке
Начальника Николаевского областного ТЦК поймали на взятке
Начальника Николаевского областного ТЦК поймали на взятке
Начальника Николаевского областного ТЦК поймали на взятке

Автор: 

взятка (6380) задержание (6829) Николаев (2311) Николаевская область (2430) ТЦК (1300) Николаевский район (252)
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Топ комментарии
+10
Там треба в'язати всіх скопом.
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13.08.2026 17:53 Ответить
+10
Складається стійке враження, що затримують тільки тих, хто не ділиться.
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13.08.2026 17:57 Ответить
+8
І тут він чомусь не військовослужбовець, а посадовець 🤔🤣
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13.08.2026 18:00 Ответить

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