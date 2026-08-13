Задержан начальник Николаевского ОТЦК за взятку в размере $15 тысяч за уклонение от мобилизации, - генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

В ходе получения очередной части незаконной выгоды был задержан начальник Николаевского областного ТЦК и СП. По данным следствия, чиновник вымогал и получил в общей сложности 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Детали коррупционной схемы

Как рассказал Кравченко, следствию удалось задокументировать два эпизода получения средств главой областного ТЦК:

Первый эпизод (10 000 долларов): Чиновник получил средства за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных граждан, удаление информации об их розыске из базы "Оберег" и обеспечение условий для дальнейшего беспрепятственного трудоустройства на предприятиях;

Второй эпизод ($5 000): Ранее в рамках этого же уголовного производства зафиксирован факт получения взятки за отмену направления уже мобилизованного мужчины в воинскую часть и его возвращение на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 15 тысяч долларов США.

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Следственные действия и мера пресечения

Правоохранители задержали начальника областного ТЦК "на горячем" во время передачи очередного транша по ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и обыски по месту жительства и прохождения службы должностного лица. Готовится уведомление о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о содержании под стражей и отстранении подозреваемого от должности.

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