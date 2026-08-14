Фіктивний призов 10 військовозобов’язаних: повідомлено про підозру колишньому т.в.о. начальника РТЦК та СП, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру колишньому т.в.о. начальника одного з районних ТЦК та СП м. Харкова, який незаконно змінив дані в облікових картках 10 військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, посадовець, маючи повноваження реєстратора у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, за допомогою власного електронного ключа вносив до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг" недостовірні відомості про нібито призов військовозобов’язаних за мобілізацією та їхнє направлення до військових частин.

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Так, у листопаді–грудні 2025 року він незаконно змінив дані в облікових картках 10 військовозобов’язаних. При цьому зазначені особи фактично не проходили процедуру призову, до військових частин не прибували та до списків особового складу не зараховувалися.

Попри це, посадовець вносив до Реєстру відомості про їхній призов та направлення для проходження військової служби. Унаслідок цього військовозобов’язані безпідставно набували статусу призваних на військову службу та виключалися з активного мобілізаційного обліку.

Запобіжний захід

Повідомляється, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї, повторно.

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За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 266 тисяч грн.