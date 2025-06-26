УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8734 відвідувача онлайн
Новини Фото Фіктивна служба у військових частинах
1 047 2

Організовували фіктивну службу "мертвих душ" і отримали 7,7 млн грн виплат: повідомлено про підозру 4 офіцерам

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Фіктивний призов громадян

За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення.

Отримали 7,7 млн грн бюджетних коштів

За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Організовували фіктивну службу мертвих душ і отримували виплати
Організовували фіктивну службу мертвих душ і отримували виплати
Організовували фіктивну службу мертвих душ і отримували виплати

Що інкримінують військовим

Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Також дивіться: Нарахував 35 млн грн "бойових" тиловому батальйону: на Львівщині викрито офіцера, - СБУ. ФОТО

Автор: 

виплати (1080) військовослужбовці (4832) Офіс Генпрокурора (3306)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки деньог підзаробили на дурнях, аж тут, і резинка на трусах, тріснула!!!
Погана прикмета, бути баригою на крові….під час війни московської!
Татаров, з єрмаком та іншими помічниками ригоАНАЛІВ, можуть це підтвердити!!! Генпрокурор, новий, в курсі діла!
показати весь коментар
26.06.2025 17:06 Відповісти
...можуть це підтвердити партнов та ківа......
показати весь коментар
26.06.2025 18:39 Відповісти
 
 