Організовували фіктивну службу "мертвих душ" і отримали 7,7 млн грн виплат: повідомлено про підозру 4 офіцерам

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Фіктивний призов громадян

За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення.

Отримали 7,7 млн грн бюджетних коштів

За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.

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Що інкримінують військовим

Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

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