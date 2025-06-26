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Новости Фото Фиктивная служба в воинских частях
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Организовывали фиктивную службу "мертвых душ" и получили 7,7 млн грн выплат: о подозрении сообщено 4 офицерам

Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили о подозрении бывшему командиру отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместителю, заместителю командира части по логистике и командиру роты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Фиктивный призыв граждан

По данным следствия, они оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и другое обеспечение.

Получили 7,7 млн грн бюджетных средств

За 60 фиктивных военнослужащих офицерам безосновательно начислили более 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовали.

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Организовывали фиктивную службу мертвых душ и получали выплаты
Организовывали фиктивную службу мертвых душ и получали выплаты
Организовывали фиктивную службу мертвых душ и получали выплаты

Что инкриминируют военным

Подозреваемым инкриминируют ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения.

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выплаты (665) военнослужащие (6204) Офис Генпрокурора (2518)


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Тільки деньог підзаробили на дурнях, аж тут, і резинка на трусах, тріснула!!!
Погана прикмета, бути баригою на крові….під час війни московської!
Татаров, з єрмаком та іншими помічниками ригоАНАЛІВ, можуть це підтвердити!!! Генпрокурор, новий, в курсі діла!
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26.06.2025 17:06 Ответить
...можуть це підтвердити партнов та ківа......
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26.06.2025 18:39 Ответить
 
 