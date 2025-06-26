Организовывали фиктивную службу "мертвых душ" и получили 7,7 млн грн выплат: о подозрении сообщено 4 офицерам
Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили о подозрении бывшему командиру отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместителю, заместителю командира части по логистике и командиру роты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Фиктивный призыв граждан
По данным следствия, они оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и другое обеспечение.
Получили 7,7 млн грн бюджетных средств
За 60 фиктивных военнослужащих офицерам безосновательно начислили более 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовали.
Что инкриминируют военным
Подозреваемым инкриминируют ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения.
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Погана прикмета, бути баригою на крові….під час війни московської!
Татаров, з єрмаком та іншими помічниками ригоАНАЛІВ, можуть це підтвердити!!! Генпрокурор, новий, в курсі діла!