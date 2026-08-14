Фиктивный призыв 10 военнообязанных: бывшему и.о. начальника РТЦК и СП сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

Было объявлено о предъявлении подозрения бывшему и.о. начальника одного из районных ТЦК и СП г. Харькова, который незаконно изменил данные в учетных карточках 10 военнообязанных.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, чиновник, обладая полномочиями регистратора в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, с помощью собственного электронного ключа вносил в информационно-коммуникационную систему "Оберег" недостоверные сведения о якобы призыве военнообязанных по мобилизации и их направлении в воинские части.

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Так, в ноябре–декабре 2025 года он незаконно изменил данные в учетных карточках 10 военнообязанных. При этом указанные лица фактически не проходили процедуру призыва, в воинские части не прибывали и в списки личного состава не зачислялись.

Несмотря на это, должностное лицо вносило в Реестр сведения об их призыве и направлении на прохождение военной службы. В результате военнообязанные безосновательно приобретали статус призванных на военную службу и исключались из активного мобилизационного учета.

Меры пресечения

Сообщается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 362 УК Украины - несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, повторно.

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По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 тысяч грн.