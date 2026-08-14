Пытался сбежать и стрелял в полицейских: есть раненый, злоумышленник задержан, - Нацполиция

В Полтавской области задержали мужчину, который стрелял в полицейских, в результате чего один из них получил ранение.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, инцидент произошел 14 августа около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха в городе Лубнах.

По предварительной информации, оперативники полиции, отрабатывая информацию о преступлении, проверяли местного 39-летнего мужчину. В какой-то момент он начал убегать и стрелять в сторону полицейских. В результате один сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение. Ему оказывается медицинская помощь.

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Стрелок задержан

Сообщается, что правонарушителя полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие изъято.

Следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает от девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.