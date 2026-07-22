Нетрезвый киевлянин открыл стрельбу в супермаркете на Оболони: его задержали. ФОТОрепортаж
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Стрельба в супермаркете на Оболони: что произошло?
Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в супермаркете на улице Северной неизвестный выстрелил в сторону охранника.
Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. Впоследствии он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.
Задержание и подозрение
Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли орудие преступления – пневматический пистолет.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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Не все могут определить достоверно, за что конкретно хватается дурачок - за огнестрел, или за этот детский пневмопих.
Поэтому если бы например я находился в общественном месте, и такой дурачок потянулся за пистолетом - я бы выстрелил ему в башку. Ну нет у меня времени рассматривать, боевой пистолет он выхватывает, или игрушечный.