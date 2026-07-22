РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14369 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Киеве
1 573 20

Нетрезвый киевлянин открыл стрельбу в супермаркете на Оболони: его задержали. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стрельба в супермаркете на Оболони: что произошло?

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в супермаркете на улице Северной неизвестный выстрелил в сторону охранника.

стрельба в Оболонском районе Киева
стрельба в Оболонском районе Киева
стрельба в Оболонском районе Киева
стрельба в Оболонском районе Киева

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громко слушал российскую музыку во дворе дома, а после замечания устроил стрельбу: бывшему судье из Киева сообщено о подозрении

Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. Впоследствии он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

Задержание и подозрение

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли орудие преступления – пневматический пистолет.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: Предстоит суд над женщиной, устроившей стрельбу и ранившей мужчину из-за замечания по поводу шумной компании во дворе столичного дома. ФОТО

Автор: 

Киев (26721) стрельба (3361)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
"вперед і до кінця" - класний девіз для озброєного алкаша у центрі столиці.
показать весь комментарий
22.07.2026 10:09 Ответить
+3
ДБЛ блд.Якщо так любить зброю-йшов би в армію.Там би йому і зброю бойову дали і можливість вдосталь постріляти.
показать весь комментарий
22.07.2026 10:14 Ответить
+3
Дело даже не в этом.

Не все могут определить достоверно, за что конкретно хватается дурачок - за огнестрел, или за этот детский пневмопих.

Поэтому если бы например я находился в общественном месте, и такой дурачок потянулся за пистолетом - я бы выстрелил ему в башку. Ну нет у меня времени рассматривать, боевой пистолет он выхватывает, или игрушечный.
показать весь комментарий
22.07.2026 10:25 Ответить

Загрузка...

 
 