Нетрезвый киевлянин открыл стрельбу в супермаркете на Оболони: его задержали. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Стрельба в супермаркете на Оболони: что произошло?

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в супермаркете на улице Северной неизвестный выстрелил в сторону охранника.









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Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. Впоследствии он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

Задержание и подозрение

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли орудие преступления – пневматический пистолет.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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