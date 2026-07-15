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Новости Фото Стрельба в Киеве
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Громко слушал российскую музыку во дворе дома, а после замечания устроил стрельбу: бывшему судье из Киева сообщено о подозрении

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры отставным судьям Шевченковского районного суда Киева было предъявлено подозрение в хулиганстве с применением оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Судья стрелял из-за замечания

Конфликт начался после замечания из-за русской музыки

Установлено, что в начале мая 2026 года мужчине, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда г. Киева, сделали замечание из-за того, что вечером в машине недалеко от детской площадки он громко слушал российскую музыку. На замечание судья отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины и начал конфликт. Во время ссоры он достал огнестрельное оружие, демонстративно привел его в боевую готовность и направил в сторону оппонентов. При этом на просьбы людей успокоиться он не реагировал.

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Подозреваемый достал оружие и произвел три выстрела

Один из мужчин повалил судью на землю, чтобы отобрать оружие, однако тот успел сделать три неприцельных выстрела, создав реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находились рядом и были свидетелями конфликта.

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Автор: 

Киев (26673) стрельба (3356) судья (2646)
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Топ комментарии
+36
І це чмо, судило Іменем Украіни!!
І таких сотні тисяч....
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15.07.2026 12:36 Ответить
+27
А які виплати і пенсію воно отримує?
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15.07.2026 12:37 Ответить
+23
такі передасти, як той суддя, здійснюють судочинство в Україні.., Авгієві, судівські конюшні, потрібно серйозно чистити...
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15.07.2026 12:38 Ответить

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