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Новости Стрельба в Киеве
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В столице мужчина устроил стрельбу возле дома, его задержали

Стрельба в Киеве: задержание нарушителя

В Дарницком районе Киева патрульные задержали мужчину, стрелявшего во дворе жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

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Стрельба во дворе и быстрое задержание

По данным правоохранителей, вызов о неизвестном, который ходит по двору и стреляет, поступил на спецлинию 112.

Инспекторы оперативно прибыли на место и обнаружили мужчину с предметом, похожим на оружие.

"Учитывая опасность ситуации, правоохранители привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции", - отмечается в сообщении.

После этого нарушителя задержали с применением наручников.

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Во время осмотра территории патрульные нашли гильзы, которые, вероятно, остались после выстрелов. На место вызвали следственно-оперативную группу. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с применением оружия. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сумах в суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, стрелявшего по подросткам.

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Автор: 

задержание (6551) Киев (26429) стрельба (3347)
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Топ комментарии
+9
Та у кого завгодно будуть здавати нерви коли майже кожен день ********, бусярять на вулиці, у новинах про корупцію на крові, суцільна несправедливість і безкарність зелених 4 роки підряд. Чоловіки на відміну від жінок не можуть поїхати на кілька тижнів закордон відпочити від обстрілів. Тому чим далі тим буде гірше.
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07.06.2026 20:14 Ответить
+5
Яка зброя? Пневматика? Травмат? Флобер? Чи сигарети в прохожих стріляв?
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07.06.2026 20:37 Ответить
+2
********** пропите бидло.
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07.06.2026 20:29 Ответить
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Шось якось забагато таких випадків останнім часом з стріляниною
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07.06.2026 20:10 Ответить
Та у кого завгодно будуть здавати нерви коли майже кожен день ********, бусярять на вулиці, у новинах про корупцію на крові, суцільна несправедливість і безкарність зелених 4 роки підряд. Чоловіки на відміну від жінок не можуть поїхати на кілька тижнів закордон відпочити від обстрілів. Тому чим далі тим буде гірше.
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07.06.2026 20:14 Ответить
Та у кого завгодно будуть здавати нерви коли майже кожен день ********, бусярять на вулиці, у новинах про корупцію на крові, суцільна несправедливість і безкарність зелених 4 роки підряд.
Мій колега по роботі розповів,що у його селі на днях повісився мужчина 50+ років.Подзвонив доньці зі словами "що його все заїпало",та поклав трубку.Донька кинулась до автобусу їхати у село,але не встигла,батько вже все...
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07.06.2026 20:40 Ответить
Для тих хто був в Україні всі роки війни, а особливо хто переймався за її долю та переживав це не пройде безслідно. Я теж читав пости від маріупольців які вижили в тому пеклі. Багато людей, зокрема молодих помирало у ві сні через неділі, місяці після гарячої фази боїв за місто. Зупинялося сердце. А скільки тепер людей з хворою психікою...
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07.06.2026 20:48 Ответить
Так просто здатися ********** з мордеру, бо нервів у вас немає???
Щось лайном московським засмерділося у коментарях по мережі!?!?!?
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07.06.2026 21:20 Ответить
В "последние годы" будет еще больше(следствие попадания за время войны массы оружия в недостойные руки).
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07.06.2026 20:45 Ответить
Наявність зброї, передбачає і відповідальність за її використання!!
В Україні діє Особливий період, уже 11 років йде смертельна, московська війна ****** і тютіної з патрушевим, проти України!!! На війні, як на війні!!
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07.06.2026 21:17 Ответить
🤡🤡🤡
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07.06.2026 20:23 Ответить
********** пропите бидло.
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07.06.2026 20:29 Ответить
Яка зброя? Пневматика? Травмат? Флобер? Чи сигарети в прохожих стріляв?
показать весь комментарий
07.06.2026 20:37 Ответить
 
 