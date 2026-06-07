В столице мужчина устроил стрельбу возле дома, его задержали
В Дарницком районе Киева патрульные задержали мужчину, стрелявшего во дворе жилого дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.
Стрельба во дворе и быстрое задержание
По данным правоохранителей, вызов о неизвестном, который ходит по двору и стреляет, поступил на спецлинию 112.
Инспекторы оперативно прибыли на место и обнаружили мужчину с предметом, похожим на оружие.
"Учитывая опасность ситуации, правоохранители привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции", - отмечается в сообщении.
После этого нарушителя задержали с применением наручников.
Во время осмотра территории патрульные нашли гильзы, которые, вероятно, остались после выстрелов. На место вызвали следственно-оперативную группу. Оружие изъяли для проведения экспертизы.
Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с применением оружия. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Сумах в суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, стрелявшего по подросткам.
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Мій колега по роботі розповів,що у його селі на днях повісився мужчина 50+ років.Подзвонив доньці зі словами "що його все заїпало",та поклав трубку.Донька кинулась до автобусу їхати у село,але не встигла,батько вже все...
Щось лайном московським засмерділося у коментарях по мережі!?!?!?
В Україні діє Особливий період, уже 11 років йде смертельна, московська війна ****** і тютіної з патрушевим, проти України!!! На війні, як на війні!!