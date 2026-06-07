В столице мужчина устроил стрельбу возле дома, его задержали

В Дарницком районе Киева патрульные задержали мужчину, стрелявшего во дворе жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

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Стрельба во дворе и быстрое задержание

По данным правоохранителей, вызов о неизвестном, который ходит по двору и стреляет, поступил на спецлинию 112.

Инспекторы оперативно прибыли на место и обнаружили мужчину с предметом, похожим на оружие.

"Учитывая опасность ситуации, правоохранители привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции", - отмечается в сообщении.

После этого нарушителя задержали с применением наручников.

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Во время осмотра территории патрульные нашли гильзы, которые, вероятно, остались после выстрелов. На место вызвали следственно-оперативную группу. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с применением оружия. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сумах в суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, стрелявшего по подросткам.

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