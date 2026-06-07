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Новини Стрілянина в Києві
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У столиці чоловік влаштував стрілянину біля будинку, його затримали

Стрілянина у Києві: затримання порушника

У Дарницькому районі Києва патрульні затримали чоловіка, який стріляв на подвір’ї житлового будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва.

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Стрілянина у дворі та швидке затримання

За даними правоохоронців, виклик про невідомого, який ходить двором і стріляє, надійшов на спецлінію 112.

Інспектори оперативно прибули на місце та виявили чоловіка з предметом, схожим на зброю.

"Зважаючи на небезпеку ситуації, правоохоронці привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність відповідно до ст. 46 ЗУ Про Національну поліцію", - зазначається у повідомленні.

Після цього порушника затримали із застосуванням кайданок.

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Під час огляду території патрульні знайшли гільзи, які, ймовірно, залишилися після пострілів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Зброю вилучили для проведення експертизи.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство із застосуванням зброї. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Сумах до суду скерували обвинувальний акт щодо чоловіка, який стріляв по підлітках.

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затримання (4317) Київ (20847) стрілянина (1927)
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Шось якось забагато таких випадків останнім часом з стріляниною
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07.06.2026 20:10 Відповісти
Та у кого завгодно будуть здавати нерви коли майже кожен день ********, бусярять на вулиці, у новинах про корупцію на крові, суцільна несправедливість і безкарність зелених 4 роки підряд. Чоловіки на відміну від жінок не можуть поїхати на кілька тижнів закордон відпочити від обстрілів. Тому чим далі тим буде гірше.
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07.06.2026 20:14 Відповісти
Та у кого завгодно будуть здавати нерви коли майже кожен день ********, бусярять на вулиці, у новинах про корупцію на крові, суцільна несправедливість і безкарність зелених 4 роки підряд.
Мій колега по роботі розповів,що у його селі на днях повісився мужчина 50+ років.Подзвонив доньці зі словами "що його все заїпало",та поклав трубку.Донька кинулась до автобусу їхати у село,але не встигла,батько вже все...
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07.06.2026 20:40 Відповісти
Для тих хто був в Україні всі роки війни, а особливо хто переймався за її долю та переживав це не пройде безслідно. Я теж читав пости від маріупольців які вижили в тому пеклі. Багато людей, зокрема молодих помирало у ві сні через неділі, місяці після гарячої фази боїв за місто. Зупинялося сердце. А скільки тепер людей з хворою психікою...
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07.06.2026 20:48 Відповісти
В "последние годы" будет еще больше(следствие попадания за время войны массы оружия в недостойные руки).
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07.06.2026 20:45 Відповісти
🤡🤡🤡
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07.06.2026 20:23 Відповісти
********** пропите бидло.
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07.06.2026 20:29 Відповісти
Яка зброя? Пневматика? Травмат? Флобер? Чи сигарети в прохожих стріляв?
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07.06.2026 20:37 Відповісти
 
 