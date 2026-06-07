У столиці чоловік влаштував стрілянину біля будинку, його затримали
У Дарницькому районі Києва патрульні затримали чоловіка, який стріляв на подвір’ї житлового будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва.
Стрілянина у дворі та швидке затримання
За даними правоохоронців, виклик про невідомого, який ходить двором і стріляє, надійшов на спецлінію 112.
Інспектори оперативно прибули на місце та виявили чоловіка з предметом, схожим на зброю.
"Зважаючи на небезпеку ситуації, правоохоронці привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність відповідно до ст. 46 ЗУ Про Національну поліцію", - зазначається у повідомленні.
Після цього порушника затримали із застосуванням кайданок.
Під час огляду території патрульні знайшли гільзи, які, ймовірно, залишилися після пострілів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Зброю вилучили для проведення експертизи.
Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство із застосуванням зброї. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Сумах до суду скерували обвинувальний акт щодо чоловіка, який стріляв по підлітках.
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