Стріляв по підлітках з багатоповерхівки в Сумах: чоловіка обвинувачують у замаху на вбивство, - Офіс Генпрокурора
До суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, який стріляв по підлітках у Сумах, унаслідок чого кілька з них дістали поранень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Замах на умисне вбивство
"Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко затвердив на направив до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного мешканця Сум, який відкрив вогонь по групі підлітків з вікна власної квартири", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство шістьох дітей з хуліганських мотивів.
Що відомо
В Офісі Генпрокурора нагадали, що подія сталася 9 грудня 2025 року у дворі багатоповерхівки. Шестеро підлітків стояли під під'їздом. Місцевий житель грубо зробив їм зауваження - вимагав звільнити лавку. Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12 калібру, вийшов на сходовий майданчик 10 поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрілив у дітей.
Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років зазнали поранень.
Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Сумах поліція встановлює обставини інциденту зі стрільбою, під час якого постраждали дві неповнолітні дівчини.
- Пізніше стало відомо, що стріляв 60-річний місцевий житель із вікна своєї квартири. Унаслідок стрілянини постраждали шестеро дітей.
- 10 грудня 2025 року керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко повідомив про підозру 60-річному чоловіку, який відкрив вогонь по підлітках.
- 11 грудня 2025 року стрільця відправили під варту на два місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль