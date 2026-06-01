Стріляв по підлітках з багатоповерхівки в Сумах: чоловіка обвинувачують у замаху на вбивство, - Офіс Генпрокурора

До суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, який стріляв по підлітках у Сумах, унаслідок чого кілька з них дістали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Замах на умисне вбивство

"Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко затвердив на направив до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного мешканця Сум, який відкрив вогонь по групі підлітків з вікна власної квартири", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство шістьох дітей з хуліганських мотивів.

Що відомо

В Офісі Генпрокурора нагадали, що подія сталася 9 грудня 2025 року у дворі багатоповерхівки. Шестеро підлітків стояли під під'їздом. Місцевий житель грубо зробив їм зауваження - вимагав звільнити лавку. Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12 калібру, вийшов на сходовий майданчик 10 поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрілив у дітей.

Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років зазнали поранень.

Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Що передувало?

Топ коментарі
+6
Вона їм непотрібна..вони б'ють мінімум 3 проти одного, а потім добивають ногами по голові..особливо якщо людина старша віком
01.06.2026 13:11 Відповісти
+6
Уявляю як вони себе вели, чи може ніхто ніколи не чув, як посеред ночі під вікнами зграйки вʼюношєй під гогот і мати розпивають пивко? Чи може людина ні сіло ні впало схопилась за рушницю? Карати треба і стрільця і батьків діточок вжарить штрафами.
01.06.2026 13:26 Відповісти
+5
А чемні підлітки які 100% не були під впливом наркотичних речовин ввічливо відреагували на зауваження не порушувати громадський порядок
01.06.2026 13:00 Відповісти
не короткоствол, саморобні набої ... дивно
01.06.2026 12:55 Відповісти
це прирівнюється до рєзінострєла.
01.06.2026 13:04 Відповісти
01.06.2026 13:00 Відповісти
так от уяви а якби в них була зброя. Ото був би справжній сарказм
01.06.2026 13:05 Відповісти
01.06.2026 13:11 Відповісти
ну так, всі дічата були під впливом наркотичних речовин, тому забили на нетверезого місцевого пєнсіонєра, який періодично перебуваючи у такому стані, закликає не порушувати громадський порядок.
01.06.2026 13:11 Відповісти
потрібно негайно видати всім громадянам України дозволи на короткостволи. з 14 років бажано!
01.06.2026 13:05 Відповісти
У громадян України вже є 3-5 млн. незареестрованої зброї на руках, а такі випадки поодинокі. Не треба вважати українців дикунами.
01.06.2026 13:14 Відповісти
Ствол в кожну хату! І в кишеню по короткостволу. Тоді буде щастя. Для тих хто вижеве і залишиться не каліченим
01.06.2026 13:22 Відповісти
Ні в якому разі! Зброя повинна лишатися як і раніше, - лише у бандитів!
01.06.2026 14:38 Відповісти
01.06.2026 13:26 Відповісти
 
 