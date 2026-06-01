Стріляв по підлітках з багатоповерхівки в Сумах: чоловіка обвинувачують у замаху на вбивство, - Офіс Генпрокурора

До суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, який стріляв по підлітках у Сумах, унаслідок чого кілька з них дістали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Замах на умисне вбивство

"Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко затвердив на направив до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного мешканця Сум, який відкрив вогонь по групі підлітків з вікна власної квартири", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство шістьох дітей з хуліганських мотивів.

Також дивіться: У Києві водій під час дорожнього конфлікту відкрив стрілянину: є поранений, - поліція. ФОТО

Що відомо

В Офісі Генпрокурора нагадали, що подія сталася 9 грудня 2025 року у дворі багатоповерхівки. Шестеро підлітків стояли під під'їздом. Місцевий житель грубо зробив їм зауваження - вимагав звільнити лавку. Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12 калібру, вийшов на сходовий майданчик 10 поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрілив у дітей.

Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років зазнали поранень.

Також дивіться: Чоловік влаштував стрілянину в громадському місці на Хмельниччині: є поранений, стрільця затримано. ФОТО

Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Що передувало?