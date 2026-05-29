1 866 15

Чоловік влаштував стрілянину в громадському місці на Хмельниччині: є поранений, стрільця затримано. ФОТО

На Хмельниччині поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з пневматичної зброї.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, подія сталася у місті Дунаївці на вулиці Партизанській. Попередньо встановлено, що місцевий наркозалежний житель у громадському місці відкрив стрільбу з пневматичної зброї по людях, зокрема там перебували і діти.

Унаслідок стрілянини поранив чоловіка. Потерпілого госпіталізували для надання необхідної допомоги та обстеження.

Стрільця затримано

Поліцейські оперативно затримали правопорушника. На місці події працює слідчо-оперативна група та оперативники поліції.

Наразі встановлюються всі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

От вам і медичні висновки, що здоровий і адекватний і зброю може мати.
Все, все зіжрала корупція і безкарність😡
29.05.2026 19:33 Відповісти
Не перекручуйте, пневматичний пістолет не зброя. Для його придбання не потрібно проходити медогляд
29.05.2026 19:57 Відповісти
Для пневматичної зброї навіть дозволу не треба...
29.05.2026 19:57 Відповісти
Спеціалістка zeлена ,статтю хоч читала?
29.05.2026 20:13 Відповісти
як робиться пропаганда:
>Чоловік влаштував стрілянину в громадському місці на Хмельниччині: є поранений, стрільця затримано. ФОТО

жахливо, чи не так? людина може подумати, що неадекват з вогнепальною зброєю розстрілював людей, як це буває в ЄС. Натомість, в реальності це лише *********, а стріляли з пневматики, тобто вбити нікого не було можливості.

Але пропаганда вже спрацювала. Особливо, якщо людина читає лише частину тексту.
29.05.2026 19:54 Відповісти
Самі то в кращих традиціях москальских пропагандонов безапеляційно стверджуєте: "...розстрілював людей, як це буває в ЄС...". Докази будуть, про ЄС?
29.05.2026 21:17 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Europe ось повний перелік, Нікалай.
29.05.2026 21:21 Відповісти
Почитав там описано загалом в Європі, в т.ч. Арменія, Казахстан, паРаша, Турція, УкраЇна, Велика Британія.
По-перше: Ви конкретно стверджували що в ЄС, по-друге: по факту не так вже і багато випадків. Спробуйте ще, Евгей
29.05.2026 21:39 Відповісти
Погано читав, ще раз, там є окремі країни ЄС:
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_the_Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_the_Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Spain
+ частково https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_the_United_Kingdom
29.05.2026 21:58 Відповісти
За 80 років? Небагато. Там ще випадки із "совкового табору" зараховані. Спробуйте ще...
29.05.2026 22:11 Відповісти
>Небагато

небагато для чого? стріляють в ЄС? стріляють. Тепер у вас з'явилися якісь додаткові критерії кількості, ліл.
29.05.2026 22:17 Відповісти
Там навіть про злочини германських нацистів та НКВД є.
29.05.2026 22:17 Відповісти
Там навіть політичні теракти пораховані. За період більше ніж 85 років для такого щільнонаселеного багатонаціонального регіона, як Європа - зовсім непогана статистика. Но Ви спробуйте знов кинути лайном...
29.05.2026 22:24 Відповісти
Но конечно же мудрому нариду схильному до вживання алкоголя и наркотиков надо разрешить огнестрельное оружие ,чтобы новости с улиц городов нашей страны напоминали ежедневные фронтовые сводки 😁
30.05.2026 15:57 Відповісти
Ну от, шановний читач цього коменту, в місцевого наркозалежного "зброя" є, а в тебе нема навіть трубки для плювання горобиною.
Срач можна розводити нижче ...
29.05.2026 20:13 Відповісти
 
 