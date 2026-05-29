Чоловік влаштував стрілянину в громадському місці на Хмельниччині: є поранений, стрільця затримано. ФОТО

На Хмельниччині поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з пневматичної зброї.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, подія сталася у місті Дунаївці на вулиці Партизанській. Попередньо встановлено, що місцевий наркозалежний житель у громадському місці відкрив стрільбу з пневматичної зброї по людях, зокрема там перебували і діти.

Унаслідок стрілянини поранив чоловіка. Потерпілого госпіталізували для надання необхідної допомоги та обстеження.

Стрільця затримано

Поліцейські оперативно затримали правопорушника. На місці події працює слідчо-оперативна група та оперативники поліції.



Наразі встановлюються всі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

