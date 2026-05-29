Мужчина устроил стрельбу в общественном месте на Хмельнитчине: есть раненый, стрелок задержан. ФОТО

В Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу из пневматического оружия.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, инцидент произошел в городе Дунаевцы на улице Партизанской. Предварительно установлено, что местный наркозависимый житель в общественном месте открыл стрельбу из пневматического оружия по людям, в том числе там находились и дети.

Вследствие стрельбы ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой помощи и обследования.

Стрелок задержан

Полицейские оперативно задержали правонарушителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и оперативники полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

стрельба (3344) Хмельницкая область (1068)
Топ комментарии
Не перекручуйте, пневматичний пістолет не зброя. Для його придбання не потрібно проходити медогляд
29.05.2026 19:57 Ответить
Для пневматичної зброї навіть дозволу не треба...
29.05.2026 19:57 Ответить
як робиться пропаганда:
>Чоловік влаштував стрілянину в громадському місці на Хмельниччині: є поранений, стрільця затримано. ФОТО

жахливо, чи не так? людина може подумати, що неадекват з вогнепальною зброєю розстрілював людей, як це буває в ЄС. Натомість, в реальності це лише *********, а стріляли з пневматики, тобто вбити нікого не було можливості.

Але пропаганда вже спрацювала. Особливо, якщо людина читає лише частину тексту.
29.05.2026 19:54 Ответить
От вам і медичні висновки, що здоровий і адекватний і зброю може мати.
Все, все зіжрала корупція і безкарність😡
29.05.2026 19:33 Ответить
Спеціалістка zeлена ,статтю хоч читала?
29.05.2026 20:13 Ответить
29.05.2026 19:54 Ответить
Самі то в кращих традиціях москальских пропагандонов безапеляційно стверджуєте: "...розстрілював людей, як це буває в ЄС...". Докази будуть, про ЄС?
29.05.2026 21:17 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Europe ось повний перелік, Нікалай.
29.05.2026 21:21 Ответить
Почитав там описано загалом в Європі, в т.ч. Арменія, Казахстан, паРаша, Турція, УкраЇна, Велика Британія.
По-перше: Ви конкретно стверджували що в ЄС, по-друге: по факту не так вже і багато випадків. Спробуйте ще, Евгей
29.05.2026 21:39 Ответить
Погано читав, ще раз, там є окремі країни ЄС:
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_the_Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_the_Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_Spain
+ частково https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mass_shootings_in_the_United_Kingdom
29.05.2026 21:58 Ответить
За 80 років? Небагато. Там ще випадки із "совкового табору" зараховані. Спробуйте ще...
29.05.2026 22:11 Ответить
>Небагато

небагато для чого? стріляють в ЄС? стріляють. Тепер у вас з'явилися якісь додаткові критерії кількості, ліл.
29.05.2026 22:17 Ответить
Там навіть про злочини германських нацистів та НКВД є.
29.05.2026 22:17 Ответить
Там навіть політичні теракти пораховані. За період більше ніж 85 років для такого щільнонаселеного багатонаціонального регіона, як Європа - зовсім непогана статистика. Но Ви спробуйте знов кинути лайном...
29.05.2026 22:24 Ответить
Но конечно же мудрому нариду схильному до вживання алкоголя и наркотиков надо разрешить огнестрельное оружие ,чтобы новости с улиц городов нашей страны напоминали ежедневные фронтовые сводки 😁
30.05.2026 15:57 Ответить
Ну от, шановний читач цього коменту, в місцевого наркозалежного "зброя" є, а в тебе нема навіть трубки для плювання горобиною.
Срач можна розводити нижче ...
29.05.2026 20:13 Ответить
 
 