Мужчина устроил стрельбу в общественном месте на Хмельнитчине: есть раненый, стрелок задержан. ФОТО

В Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу из пневматического оружия.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Что известно

Как отмечается, инцидент произошел в городе Дунаевцы на улице Партизанской. Предварительно установлено, что местный наркозависимый житель в общественном месте открыл стрельбу из пневматического оружия по людям, в том числе там находились и дети.

Вследствие стрельбы ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой помощи и обследования.

Стрелок задержан

Полицейские оперативно задержали правонарушителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и оперативники полиции.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

