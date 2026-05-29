Мужчина устроил стрельбу в общественном месте на Хмельнитчине: есть раненый, стрелок задержан. ФОТО
В Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу из пневматического оружия.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, инцидент произошел в городе Дунаевцы на улице Партизанской. Предварительно установлено, что местный наркозависимый житель в общественном месте открыл стрельбу из пневматического оружия по людям, в том числе там находились и дети.
Вследствие стрельбы ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой помощи и обследования.
Стрелок задержан
Полицейские оперативно задержали правонарушителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и оперативники полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Все, все зіжрала корупція і безкарність😡
>Чоловік влаштував стрілянину в громадському місці на Хмельниччині: є поранений, стрільця затримано. ФОТО
жахливо, чи не так? людина може подумати, що неадекват з вогнепальною зброєю розстрілював людей, як це буває в ЄС. Натомість, в реальності це лише *********, а стріляли з пневматики, тобто вбити нікого не було можливості.
Але пропаганда вже спрацювала. Особливо, якщо людина читає лише частину тексту.
По-перше: Ви конкретно стверджували що в ЄС, по-друге: по факту не так вже і багато випадків. Спробуйте ще, Евгей
небагато для чого? стріляють в ЄС? стріляють. Тепер у вас з'явилися якісь додаткові критерії кількості, ліл.
