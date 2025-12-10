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Новини Стрілянина в Сумах
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Стрілянина по підлітках у Сумах: 60-річному чоловіку повідомлено про підозру. ФОТО

Стрілянина по підлітках у Сумах

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко 10 грудня повідомив про підозру 60-річному сумчанину, який відкрив вогонь по підлітках.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, дії підозрюваного кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство однієї малолітньої та п’яти неповнолітніх дітей, вчинене з хуліганських мотивів (ч. 2 ст.15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Стрілянина по підлітках у Сумах

Про що йдеться?

Подія сталася в одному з дворів багатоповерхівки в м. Суми 9 грудня 2025 року близько 16:40 год. Мешканець однієї з квартир здійснив прицільний постріл з вікна 10 поверху по групі з шести підлітків, які стояли під під’їздом. Спочатку медики зафіксували поранення чотирьох дітей, однак згодом по медичну допомогу звернулось ще двоє.

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Стрілянина по підлітках у Сумах

Що відомо про постраждалих?

Потерпілі – діти віком від 13 до 16 років, з яких чотири дівчини та двоє хлопців. Станом на 17:00 год троє дітей залишаються в лікарні, їхньому життю загрози немає. Інші лікуються амбулаторно.

Чоловік був стані алкогольного сп’яніння

Встановлено, що підозрюваний стріляв по дітях з гладкоствольної рушниці ІЖ-43. При цьому чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права на заставу.

Що передувало?

Автор: 

підлітки (497) стрілянина (1932) Сумська область (4805) Суми (1125) Сумський район (632)
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Топ коментарі
+11
А ніхто не розбирався ,може вони його доставли,не давали проходу,цеж малолєтки ,у них злості більше ніж у дорослих
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10.12.2025 19:43 Відповісти
+8
Якщо вірити сусідам то дід вже отримував від цих малолітніх пляшкою по голові в відповідь на зауваження не порушувати громадського порядку.
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10.12.2025 20:01 Відповісти
+7
Діти зараз дуже оборзіли, бо не мають тих рідних, хто би їх навчив - одні на фронті, а інші за кордоном. Це було абсолютно передбачувано. То треба ******* нещадно, бо підліткова жорстокість є описаний феномен, а старші люди таке терпіти не будуть. Або Держава починає виховувати, або починають виховувати ті, хто залишився з ними поруч. Я, наприклад, ніколи не проходжу без реагування на наглість сопляків - б'ю. Бо розумію, що, якщо зараз попустити, то завтра доведеться вбивати. Краще дати по потилиці зараз.
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10.12.2025 21:11 Відповісти

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