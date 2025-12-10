Стрілянина по підлітках у Сумах: 60-річному чоловіку повідомлено про підозру. ФОТО
Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко 10 грудня повідомив про підозру 60-річному сумчанину, який відкрив вогонь по підлітках.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дії підозрюваного кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство однієї малолітньої та п’яти неповнолітніх дітей, вчинене з хуліганських мотивів (ч. 2 ст.15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).
Про що йдеться?
Подія сталася в одному з дворів багатоповерхівки в м. Суми 9 грудня 2025 року близько 16:40 год. Мешканець однієї з квартир здійснив прицільний постріл з вікна 10 поверху по групі з шести підлітків, які стояли під під’їздом. Спочатку медики зафіксували поранення чотирьох дітей, однак згодом по медичну допомогу звернулось ще двоє.
Що відомо про постраждалих?
Потерпілі – діти віком від 13 до 16 років, з яких чотири дівчини та двоє хлопців. Станом на 17:00 год троє дітей залишаються в лікарні, їхньому життю загрози немає. Інші лікуються амбулаторно.
Чоловік був стані алкогольного сп’яніння
Встановлено, що підозрюваний стріляв по дітях з гладкоствольної рушниці ІЖ-43. При цьому чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права на заставу.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Сумах поліція встановлює обставини інциденту зі стрільбою, під час якого постраждали дві неповнолітні дівчини.
- Пізніше стало відомо, що стріляв 60-річний місцевий житель із вікна своєї квартири. Унаслідок стрілянини постраждали шестеро дітей.
Будь ласка, зачекайте...
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