Стрілянина по підлітках у Сумах: 60-річному чоловіку повідомлено про підозру. ФОТО

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко 10 грудня повідомив про підозру 60-річному сумчанину, який відкрив вогонь по підлітках.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, дії підозрюваного кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство однієї малолітньої та п’яти неповнолітніх дітей, вчинене з хуліганських мотивів (ч. 2 ст.15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про що йдеться?

Подія сталася в одному з дворів багатоповерхівки в м. Суми 9 грудня 2025 року близько 16:40 год. Мешканець однієї з квартир здійснив прицільний постріл з вікна 10 поверху по групі з шести підлітків, які стояли під під’їздом. Спочатку медики зафіксували поранення чотирьох дітей, однак згодом по медичну допомогу звернулось ще двоє.

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Що відомо про постраждалих?

Потерпілі – діти віком від 13 до 16 років, з яких чотири дівчини та двоє хлопців. Станом на 17:00 год троє дітей залишаються в лікарні, їхньому життю загрози немає. Інші лікуються амбулаторно.

Чоловік був стані алкогольного сп’яніння

Встановлено, що підозрюваний стріляв по дітях з гладкоствольної рушниці ІЖ-43. При цьому чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права на заставу.

Що передувало?