Стрельба по подросткам в Сумах: 60-летнему мужчине сообщено о подозрении. ФОТО

Стрельба по подросткам в Сумах

Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко 10 декабря сообщил о подозрении 60-летнему сумчанину, который открыл огонь по подросткам.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, действия подозреваемого квалифицированы как законченное покушение на умышленное убийство одного малолетнего и пяти несовершеннолетних детей, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 2 ст.15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Стрельба по подросткам в Сумах

О чем идет речь?

Инцидент произошел в одном из дворов многоэтажного дома в г. Сумы 9 декабря 2025 года около 16:40. Житель одной из квартир произвел прицельный выстрел из окна 10 этажа по группе из шести подростков, которые стояли под подъездом. Сначала медики зафиксировали ранения четырех детей, однако впоследствии за медицинской помощью обратились еще двое.

Стрельба по подросткам в Сумах

Что известно о пострадавших?

Пострадавшие – дети в возрасте от 13 до 16 лет, из которых четыре девочки и два мальчика. По состоянию на 17:00 трое детей остаются в больнице, их жизни угрозы нет. Остальные лечатся амбулаторно.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

Установлено, что подозреваемый стрелял по детям из гладкоствольного ружья ИЖ-43. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права на залог.

Что предшествовало?

