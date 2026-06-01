Стрелял по подросткам из многоэтажки в Сумах: мужчину обвиняют в покушении на убийство, - Офис Генпрокурора

В суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, стрелявшего в подростков в Сумах, в результате чего несколько из них получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Покушение на умышленное убийство

"Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего жителя Сум, который открыл огонь по группе подростков из окна собственной квартиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия обвиняемого квалифицированы как покушение на умышленное убийство шестерых детей из хулиганских мотивов.

Что известно

В Офисе генпрокурора напомнили, что инцидент произошел 9 декабря 2025 года во дворе многоэтажного дома. Шестеро подростков стояли под подъездом. Местный житель грубо сделал им замечание - потребовал освободить скамейку. Когда дети не отреагировали, мужчина вернулся в квартиру, взял гладкоствольное ружье ИЖ-43, зарядил его самодельными патронами 12-го калибра, вышел на лестничную площадку 10-го этажа, посветил фонариком и прицельно выстрелил в детей.

Четыре девочки и двое мальчиков в возрасте от 13 до 16 лет получили ранения.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

