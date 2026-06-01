Стрелял по подросткам из многоэтажки в Сумах: мужчину обвиняют в покушении на убийство, - Офис Генпрокурора
В суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, стрелявшего в подростков в Сумах, в результате чего несколько из них получили ранения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Покушение на умышленное убийство
"Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего жителя Сум, который открыл огонь по группе подростков из окна собственной квартиры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия обвиняемого квалифицированы как покушение на умышленное убийство шестерых детей из хулиганских мотивов.
Что известно
В Офисе генпрокурора напомнили, что инцидент произошел 9 декабря 2025 года во дворе многоэтажного дома. Шестеро подростков стояли под подъездом. Местный житель грубо сделал им замечание - потребовал освободить скамейку. Когда дети не отреагировали, мужчина вернулся в квартиру, взял гладкоствольное ружье ИЖ-43, зарядил его самодельными патронами 12-го калибра, вышел на лестничную площадку 10-го этажа, посветил фонариком и прицельно выстрелил в детей.
Четыре девочки и двое мальчиков в возрасте от 13 до 16 лет получили ранения.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Сумах полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой, в ходе которого пострадали две несовершеннолетние девушки.
- Позже стало известно, что стрелял 60-летний местный житель из окна своей квартиры. В результате стрельбы пострадали шестеро детей.
- 10 декабря 2025 года руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко сообщил о подозрении 60-летнему мужчине, открывшему огонь по подросткам.
- 11 декабря 2025 года стрелка поместили под стражу на два месяца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль