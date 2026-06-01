Стрелял по подросткам из многоэтажки в Сумах: мужчину обвиняют в покушении на убийство, - Офис Генпрокурора

В суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, стрелявшего в подростков в Сумах, в результате чего несколько из них получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Покушение на умышленное убийство

"Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего жителя Сум, который открыл огонь по группе подростков из окна собственной квартиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия обвиняемого квалифицированы как покушение на умышленное убийство шестерых детей из хулиганских мотивов.

Что известно

В Офисе генпрокурора напомнили, что инцидент произошел 9 декабря 2025 года во дворе многоэтажного дома. Шестеро подростков стояли под подъездом. Местный житель грубо сделал им замечание - потребовал освободить скамейку. Когда дети не отреагировали, мужчина вернулся в квартиру, взял гладкоствольное ружье ИЖ-43, зарядил его самодельными патронами 12-го калибра, вышел на лестничную площадку 10-го этажа, посветил фонариком и прицельно выстрелил в детей.

Четыре девочки и двое мальчиков в возрасте от 13 до 16 лет получили ранения.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

не короткоствол, саморобні набої ... дивно
01.06.2026 12:55 Ответить
це прирівнюється до рєзінострєла.
01.06.2026 13:04 Ответить
А чемні підлітки які 100% не були під впливом наркотичних речовин ввічливо відреагували на зауваження не порушувати громадський порядок
01.06.2026 13:00 Ответить
так от уяви а якби в них була зброя. Ото був би справжній сарказм
01.06.2026 13:05 Ответить
Вона їм непотрібна..вони б'ють мінімум 3 проти одного, а потім добивають ногами по голові..особливо якщо людина старша віком
01.06.2026 13:11 Ответить
ну так, всі дічата були під впливом наркотичних речовин, тому забили на нетверезого місцевого пєнсіонєра, який періодично перебуваючи у такому стані, закликає не порушувати громадський порядок.
01.06.2026 13:11 Ответить
потрібно негайно видати всім громадянам України дозволи на короткостволи. з 14 років бажано!
01.06.2026 13:05 Ответить
У громадян України вже є 3-5 млн. незареестрованої зброї на руках, а такі випадки поодинокі. Не треба вважати українців дикунами.
01.06.2026 13:14 Ответить
Ствол в кожну хату! І в кишеню по короткостволу. Тоді буде щастя. Для тих хто вижеве і залишиться не каліченим
01.06.2026 13:22 Ответить
 
 