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Новости Стрельба в Киеве
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В Киеве водитель во время дорожного конфликта открыл стрельбу: есть раненый, - полиция. ФОТО

Полиция Киева задержала мужчину, который во время конфликта на дороге в Оболонском районе столицы открыл огонь по другому водителю. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением, нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

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По данным полиции, инцидент произошел из-за спора между водителями о приоритете проезда. В ходе конфликта один из мужчин достал пистолет и произвел три выстрела в сторону оппонента.

Одна из пуль попала пострадавшему в живот. 41-летнего мужчину госпитализировали.

Нападавший скрылся и скрывался в области

После стрельбы злоумышленник покинул место происшествия и скрылся. Для его розыска в столице ввели специальную полицейскую операцию, к которой привлекли все наряды полиции.

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Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили личность подозреваемого - им оказался киевлянин, который скрывался на даче в Киевской области.

Задержание и наказание

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска по месту его пребывания изъят пистолет. Операция проводилась при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Следователи, под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия).

Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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Стрельба на Оболони: водитель ранил мужчину после ссоры на дороге
Стрельба на Оболони: водитель ранил мужчину после ссоры на дороге

Автор: 

Киев (26415) Нацполиция (16955) стрельба (3346)
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Топ комментарии
+13
черговий мусорський вкид .. мовляв не можна цивільним зброю

короткоствол явно не офіційний .. про що і йде мова - кримінал завжди має зброю а законослухняний громадянин (можливо не в цьому випадку) отримує кулю в живіт
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01.06.2026 09:56 Ответить
+9
Чоловіку було нудно жити, а зараз скільки цікавого його чекає.
Воно було того варто?
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01.06.2026 09:51 Ответить
+8
Саме так. Треба дозволити негайно. Бо такий чорт все одно буде з нелегальним пістолетом, незалежно від дозволів. От на фото якась кримінальна переробка, без номеру на затворі. Що твоя мусорська заборона зробила, щоб цього не існувало? А чесний українець при нинішніх антиукраїнських законах буде беззбройним проти бандита, як в цьому випадку. І поїде на кладовище, або в реанімацію.

До речі, 90%, що воно етнічно не наше. По потилиці погано видно, але рівень агресивної тупості більш характерний для якогось метиса росія+кавказ.
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01.06.2026 10:08 Ответить
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кожен день , добрий день..
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01.06.2026 09:36 Ответить
а ще не вечір
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01.06.2026 09:48 Ответить
Маєш зброю, май і відповідальність за її застосування!!
Можливо, побачив окупантів московських на дорозі????
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01.06.2026 11:16 Ответить
хто дав божевільному зброю ?
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01.06.2026 09:47 Ответить
Треба дозволити короткостволи-казали вони
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01.06.2026 09:50 Ответить
треба, і всім.
а хто не згоден, той отримуватиме сокирами, арматурами, пляшками, костилями, стільцями і т.д. і т.п.
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01.06.2026 09:56 Ответить
Саме так. Треба дозволити негайно. Бо такий чорт все одно буде з нелегальним пістолетом, незалежно від дозволів. От на фото якась кримінальна переробка, без номеру на затворі. Що твоя мусорська заборона зробила, щоб цього не існувало? А чесний українець при нинішніх антиукраїнських законах буде беззбройним проти бандита, як в цьому випадку. І поїде на кладовище, або в реанімацію.

До речі, 90%, що воно етнічно не наше. По потилиці погано видно, але рівень агресивної тупості більш характерний для якогось метиса росія+кавказ.
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01.06.2026 10:08 Ответить
Думка мігрантів з Польщі дуже важлива для нас. Чи є там дозволені там пістолетики?
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01.06.2026 10:15 Ответить
Чоловіку було нудно жити, а зараз скільки цікавого його чекає.
Воно було того варто?
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01.06.2026 09:51 Ответить
Еге ж! За те цілу хвилину відчував себе володарем ситуації! Тепер це мильна бульбашка, а проблем набігло по вуха, і вже не важливо - хто був неправий в приорітеті на дорозі! Ці ідіоти взагалі не дивляться новини, що таких стрілків вираховують у лічені хвилини...
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01.06.2026 10:07 Ответить
'
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01.06.2026 09:54 Ответить
черговий мусорський вкид .. мовляв не можна цивільним зброю

короткоствол явно не офіційний .. про що і йде мова - кримінал завжди має зброю а законослухняний громадянин (можливо не в цьому випадку) отримує кулю в живіт
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01.06.2026 09:56 Ответить
А два пересічних водія в такій ситуації, які зовні виглядають законослухняними (а хтозна що в них в голові в цей конкретний момент), гарантовано таке не зроблять, маючи зброю?
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01.06.2026 10:04 Ответить
З легального пістолета стріляти - це гарантія ідентифікації. Гільза і куля прив'язуються до ствола і це є доказом в суді. А от нелегальний можна просто викинути і ще хрін доведуть щось потім, якщо на відео не потрапив і відразу не затримали. Тут просто чорт їхав під камерами ,на своїй машині, з включеним телефоном, та ще й не викинув пукавку.
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01.06.2026 10:14 Ответить
А для чого стріляти, щоб доказати своє "я"? Мені довелося деякий мирний час бути з зброєю і були випадки коли люди або просто гралися і стріляли або під впливом якихось подій теж стріляли і стрілялися. Але це були інші покоління на відміну від деяких ********** які і на погляд реагують неадекватно але прагнуть "захищатися" від когось пістолетом.
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01.06.2026 11:49 Ответить
Це вже замах на вбивство, а не ***********
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01.06.2026 09:56 Ответить
мабуть стрілець з наближених до ЗЕленого кодла, бо ось неповнолітньому що в школі з пневматики стрільнув навішали тероризм і арешт без права застави
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01.06.2026 11:55 Ответить
цивільним зброю дозволяють лише після бусифікації - прям zельоний сюр ))

а що зі справою порномусорів ? .. очевидно голова порногідри це - водій заступника міністра ? )))))))
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01.06.2026 09:58 Ответить
Швидше за все спецзасіб під ґуму. Був би бойовий про це написали б і потерпілий після пострілу впритул був би вже в морзі. З дозволом короткостволк справжнього народ перестріляє собі подібних а вже ,як вийде то злочинців
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01.06.2026 10:09 Ответить
....народ перестріляє собі подібних.... - нуу ченуш стане менше 100%, мєнтів теж, мажори перестануть "в ночі газувати під під'їздом" і не тільки - бо свята куля, краща за добре слово.
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01.06.2026 10:22 Ответить
На фото видно пульки резиновые. Травмат.
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01.06.2026 10:14 Ответить
Кримінальна переробка, так чи інакше. Всі заводські резинкостріли на базі ПМ в Україні мають зліва на затворі номер і назву моделі, або логотип виробника, або "Зроблено в Україні". Тобто, до офіційної зброї, проти якої так активно агітують менти, цей пістолет не має стосунку.
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01.06.2026 10:20 Ответить
Де там кульки видно ? Пуста обойма лежить поруч з пістолетом.
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01.06.2026 10:20 Ответить
Ага , в пустой обойме пустые гильзы.
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01.06.2026 15:56 Ответить
Якби там були гільзи, то ви б не побачили на фото в статті ************ пружину в обоймі (чи побачили б тільки її частину, в залежності від кількості набоїв). Типу такого :

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01.06.2026 16:33 Ответить
Помітив таку тенденцію,напевне усна інструкція МВС-Хто піднімає зброю на поліцію-той ліквідовується без спроб затримати живим.Хто піднімає зброю на такого ж громадянина як сам-тому ще можуть зберегти життя.Тих кого ліквідовують хто підняв зброю на поліцію роблять це тому, що збереження життя нападника призведе до судових засідань де виявиться що ,,злісний злочинець,, виявився Робін Гудом а ,,лівоохоронці,,-вірні пси феодальної системи побудованої в Україні.
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01.06.2026 11:05 Ответить
Штанці камуфльовані. Під військового косив?
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01.06.2026 11:33 Ответить
Элитные хлопы на брони уже в этом Киеве не могут разъехаться спокойно,город кишит ими как консервы в банке.
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01.06.2026 13:23 Ответить
дачнікі - ані апасниє.
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01.06.2026 13:56 Ответить
 
 