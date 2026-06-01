В Киеве водитель во время дорожного конфликта открыл стрельбу: есть раненый, - полиция. ФОТО

Полиция Киева задержала мужчину, который во время конфликта на дороге в Оболонском районе столицы открыл огонь по другому водителю. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением, нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным полиции, инцидент произошел из-за спора между водителями о приоритете проезда. В ходе конфликта один из мужчин достал пистолет и произвел три выстрела в сторону оппонента.

Одна из пуль попала пострадавшему в живот. 41-летнего мужчину госпитализировали.

Нападавший скрылся и скрывался в области

После стрельбы злоумышленник покинул место происшествия и скрылся. Для его розыска в столице ввели специальную полицейскую операцию, к которой привлекли все наряды полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина случайным выстрелом из ружья тяжело ранил прохожую в Киеве. ФОТОрепортаж

Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили личность подозреваемого - им оказался киевлянин, который скрывался на даче в Киевской области.

Задержание и наказание

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска по месту его пребывания изъят пистолет. Операция проводилась при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Следователи, под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия).

Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина устроил стрельбу в общественном месте в Хмельницкой области: есть раненый, стрелок задержан. ФОТО



