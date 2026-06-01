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Новини Стрілянина в Києві
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У Києві водій під час дорожнього конфлікту відкрив стрілянину: є поранений, - поліція. ФОТО

Поліція Києва затримала чоловіка, який під час конфлікту на дорозі в Оболонському районі столиці відкрив стрілянину по іншому водію. Потерпілого госпіталізовано з вогнепальним пораненням, нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

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За даними поліції, інцидент стався через суперечку між водіями щодо пріоритету проїзду. У ході конфлікту один із чоловіків дістав пістолет і здійснив три постріли у бік опонента.

Одна з куль влучила потерпілому в живіт. 41-річного чоловіка госпіталізували.

Нападник утік і переховувався в області

Після стрілянини зловмисник залишив місце події та втік. Для його розшуку в столиці ввели спеціальну поліцейську операцію, до якої залучили всі наряди поліції.

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Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу підозрюваного - ним виявився киянин, який переховувався на дачі в Київській області.

Затримання та покарання

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем його перебування вилучено пістолет. Операцію проводили за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї).

Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

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Стрілянина на Оболоні: водій поранив чоловіка після суперечки на дорозі
Стрілянина на Оболоні: водій поранив чоловіка після суперечки на дорозі

Автор: 

Київ (20826) Нацполіція (15731) стрілянина (1926)
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Топ коментарі
+13
черговий мусорський вкид .. мовляв не можна цивільним зброю

короткоствол явно не офіційний .. про що і йде мова - кримінал завжди має зброю а законослухняний громадянин (можливо не в цьому випадку) отримує кулю в живіт
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01.06.2026 09:56 Відповісти
+9
Чоловіку було нудно жити, а зараз скільки цікавого його чекає.
Воно було того варто?
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01.06.2026 09:51 Відповісти
+8
Саме так. Треба дозволити негайно. Бо такий чорт все одно буде з нелегальним пістолетом, незалежно від дозволів. От на фото якась кримінальна переробка, без номеру на затворі. Що твоя мусорська заборона зробила, щоб цього не існувало? А чесний українець при нинішніх антиукраїнських законах буде беззбройним проти бандита, як в цьому випадку. І поїде на кладовище, або в реанімацію.

До речі, 90%, що воно етнічно не наше. По потилиці погано видно, але рівень агресивної тупості більш характерний для якогось метиса росія+кавказ.
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01.06.2026 10:08 Відповісти
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01.06.2026 09:36 Відповісти
а ще не вечір
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01.06.2026 09:48 Відповісти
Маєш зброю, май і відповідальність за її застосування!!
Можливо, побачив окупантів московських на дорозі????
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01.06.2026 11:16 Відповісти
хто дав божевільному зброю ?
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01.06.2026 09:47 Відповісти
Треба дозволити короткостволи-казали вони
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01.06.2026 09:50 Відповісти
треба, і всім.
а хто не згоден, той отримуватиме сокирами, арматурами, пляшками, костилями, стільцями і т.д. і т.п.
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01.06.2026 09:56 Відповісти
Саме так. Треба дозволити негайно. Бо такий чорт все одно буде з нелегальним пістолетом, незалежно від дозволів. От на фото якась кримінальна переробка, без номеру на затворі. Що твоя мусорська заборона зробила, щоб цього не існувало? А чесний українець при нинішніх антиукраїнських законах буде беззбройним проти бандита, як в цьому випадку. І поїде на кладовище, або в реанімацію.

До речі, 90%, що воно етнічно не наше. По потилиці погано видно, але рівень агресивної тупості більш характерний для якогось метиса росія+кавказ.
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01.06.2026 10:08 Відповісти
Думка мігрантів з Польщі дуже важлива для нас. Чи є там дозволені там пістолетики?
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01.06.2026 10:15 Відповісти
Чоловіку було нудно жити, а зараз скільки цікавого його чекає.
Воно було того варто?
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01.06.2026 09:51 Відповісти
Еге ж! За те цілу хвилину відчував себе володарем ситуації! Тепер це мильна бульбашка, а проблем набігло по вуха, і вже не важливо - хто був неправий в приорітеті на дорозі! Ці ідіоти взагалі не дивляться новини, що таких стрілків вираховують у лічені хвилини...
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01.06.2026 10:07 Відповісти
'
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01.06.2026 09:54 Відповісти
черговий мусорський вкид .. мовляв не можна цивільним зброю

короткоствол явно не офіційний .. про що і йде мова - кримінал завжди має зброю а законослухняний громадянин (можливо не в цьому випадку) отримує кулю в живіт
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01.06.2026 09:56 Відповісти
А два пересічних водія в такій ситуації, які зовні виглядають законослухняними (а хтозна що в них в голові в цей конкретний момент), гарантовано таке не зроблять, маючи зброю?
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01.06.2026 10:04 Відповісти
З легального пістолета стріляти - це гарантія ідентифікації. Гільза і куля прив'язуються до ствола і це є доказом в суді. А от нелегальний можна просто викинути і ще хрін доведуть щось потім, якщо на відео не потрапив і відразу не затримали. Тут просто чорт їхав під камерами ,на своїй машині, з включеним телефоном, та ще й не викинув пукавку.
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01.06.2026 10:14 Відповісти
А для чого стріляти, щоб доказати своє "я"? Мені довелося деякий мирний час бути з зброєю і були випадки коли люди або просто гралися і стріляли або під впливом якихось подій теж стріляли і стрілялися. Але це були інші покоління на відміну від деяких ********** які і на погляд реагують неадекватно але прагнуть "захищатися" від когось пістолетом.
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01.06.2026 11:49 Відповісти
Це вже замах на вбивство, а не ***********
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01.06.2026 09:56 Відповісти
мабуть стрілець з наближених до ЗЕленого кодла, бо ось неповнолітньому що в школі з пневматики стрільнув навішали тероризм і арешт без права застави
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01.06.2026 11:55 Відповісти
цивільним зброю дозволяють лише після бусифікації - прям zельоний сюр ))

а що зі справою порномусорів ? .. очевидно голова порногідри це - водій заступника міністра ? )))))))
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01.06.2026 09:58 Відповісти
Швидше за все спецзасіб під ґуму. Був би бойовий про це написали б і потерпілий після пострілу впритул був би вже в морзі. З дозволом короткостволк справжнього народ перестріляє собі подібних а вже ,як вийде то злочинців
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01.06.2026 10:09 Відповісти
....народ перестріляє собі подібних.... - нуу ченуш стане менше 100%, мєнтів теж, мажори перестануть "в ночі газувати під під'їздом" і не тільки - бо свята куля, краща за добре слово.
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01.06.2026 10:22 Відповісти
На фото видно пульки резиновые. Травмат.
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01.06.2026 10:14 Відповісти
Кримінальна переробка, так чи інакше. Всі заводські резинкостріли на базі ПМ в Україні мають зліва на затворі номер і назву моделі, або логотип виробника, або "Зроблено в Україні". Тобто, до офіційної зброї, проти якої так активно агітують менти, цей пістолет не має стосунку.
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01.06.2026 10:20 Відповісти
Де там кульки видно ? Пуста обойма лежить поруч з пістолетом.
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01.06.2026 10:20 Відповісти
Ага , в пустой обойме пустые гильзы.
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01.06.2026 15:56 Відповісти
Якби там були гільзи, то ви б не побачили на фото в статті ************ пружину в обоймі (чи побачили б тільки її частину, в залежності від кількості набоїв). Типу такого :

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01.06.2026 16:33 Відповісти
Помітив таку тенденцію,напевне усна інструкція МВС-Хто піднімає зброю на поліцію-той ліквідовується без спроб затримати живим.Хто піднімає зброю на такого ж громадянина як сам-тому ще можуть зберегти життя.Тих кого ліквідовують хто підняв зброю на поліцію роблять це тому, що збереження життя нападника призведе до судових засідань де виявиться що ,,злісний злочинець,, виявився Робін Гудом а ,,лівоохоронці,,-вірні пси феодальної системи побудованої в Україні.
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01.06.2026 11:05 Відповісти
Штанці камуфльовані. Під військового косив?
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01.06.2026 11:33 Відповісти
Элитные хлопы на брони уже в этом Киеве не могут разъехаться спокойно,город кишит ими как консервы в банке.
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01.06.2026 13:23 Відповісти
дачнікі - ані апасниє.
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01.06.2026 13:56 Відповісти
 
 