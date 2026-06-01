У Києві водій під час дорожнього конфлікту відкрив стрілянину: є поранений, - поліція. ФОТО

Поліція Києва затримала чоловіка, який під час конфлікту на дорозі в Оболонському районі столиці відкрив стрілянину по іншому водію. Потерпілого госпіталізовано з вогнепальним пораненням, нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

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За даними поліції, інцидент стався через суперечку між водіями щодо пріоритету проїзду. У ході конфлікту один із чоловіків дістав пістолет і здійснив три постріли у бік опонента.

Одна з куль влучила потерпілому в живіт. 41-річного чоловіка госпіталізували.

Нападник утік і переховувався в області

Після стрілянини зловмисник залишив місце події та втік. Для його розшуку в столиці ввели спеціальну поліцейську операцію, до якої залучили всі наряди поліції.

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Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу підозрюваного - ним виявився киянин, який переховувався на дачі в Київській області.

Затримання та покарання

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем його перебування вилучено пістолет. Операцію проводили за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї).

Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

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