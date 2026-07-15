Гучно слухав російську музику у дворі будинку, а після зауваження влаштував стрілянину: повідомлено про підозру екссудді з Києва

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури судді Шевченківського районного суду Києва у відставці повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Конфлікт розпочався після зауваження через російську музику

Встановлено, що на початку травня 2026 року чоловіку, який на той момент був чинним суддею Шевченківського районного суду м.Києва, зробили зауваження через те, що ввечері у машині неподалік дитячого майданчика він гучно слухав російську музику. На зауваження суддя відреагував нецензурною лайкою, вийшов з машини та розпочав конфлікт. Під час сварки він дістав вогнепальну зброю, демонстративно привів її у бойову готовність та направив у бік опонентів. При цьому на прохання людей заспокоїтись він не реагував.

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Підозрюваний дістав зброю та здійснив три постріли

Один з чоловіків повалив суддю на землю, щоб забрати зброю, однак той встиг зробити три неприцільні постріли, створивши реальну загрозу життю та здоров’ю людей, які перебували поруч та були свідками конфлікту.

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