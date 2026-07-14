УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11882 відвідувача онлайн
Новини Фото Стрілянина в Києві
4 966 33

Судитимуть жінку, яка влаштувала стрілянину і поранила чоловіка через зауваження гучній компанії у дворі столичного будинку. ФОТО

Перед судом постане киянка, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку та поранила чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обставини інциденту

Як зазначається, у травні цього року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 27-річного чоловіка з пораненням живота та руки, яких він зазнав унаслідок стрілянини біля одного з житлових будинків на проспекті Академіка Корольова у Києві.

"Тоді правоохоронці встановили, що потерпілий зробив зауваження компанії, яка голосно поводилася у дворі будинку. У відповідь під час конфлікту 43-річна жінка дістала пістолет та кілька разів вистрілила у його бік, після чого втекла з місця події", - йдеться у повідомленні.

Оперативники затримали зловмисницю та вилучили у неї пістолет з набоями. Слідчі повідомили жінці про підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомий травмував юнака із пневматичної зброї в центрі Білої Церкви: поліція встановлює обставини події

жінка стріляла у Києві
жінка стріляла у Києві
жінка стріляла у Києві

Що жінці загрожує?

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене обвинуваченій загрожує до 7 років ув’язнення.

Також читайте: Стрілянина сталася в автомобілі в Миколаєві: загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано. ФОТО

Автор: 

Київ (21100) Нацполіція (15843) стрілянина (1935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Все як завжди. У покидьків короткостволи є і без усіляких дебільних дозволів. І вони їх спокійно носять з собою і застосовують. А всім іншим - зась.
показати весь коментар
14.07.2026 08:54 Відповісти
+15
а от чому спроба вбивства називається ************? ніколи не зрозумію
показати весь коментар
14.07.2026 09:01 Відповісти
+12
А як би у кожного був би пістолет - вона, так просто, не втікла б І, якщо б вижила, думала, перед тим як діставати його.
показати весь коментар
14.07.2026 08:53 Відповісти

Завантаження...

 
 