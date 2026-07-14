Судитимуть жінку, яка влаштувала стрілянину і поранила чоловіка через зауваження гучній компанії у дворі столичного будинку. ФОТО
Перед судом постане киянка, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку та поранила чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Обставини інциденту
Як зазначається, у травні цього року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 27-річного чоловіка з пораненням живота та руки, яких він зазнав унаслідок стрілянини біля одного з житлових будинків на проспекті Академіка Корольова у Києві.
"Тоді правоохоронці встановили, що потерпілий зробив зауваження компанії, яка голосно поводилася у дворі будинку. У відповідь під час конфлікту 43-річна жінка дістала пістолет та кілька разів вистрілила у його бік, після чого втекла з місця події", - йдеться у повідомленні.
Оперативники затримали зловмисницю та вилучили у неї пістолет з набоями. Слідчі повідомили жінці про підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням зброї.
Що жінці загрожує?
Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене обвинуваченій загрожує до 7 років ув’язнення.
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