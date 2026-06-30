Стрілянина сталася в автомобілі в Миколаєві: загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано. ФОТО

Ввечері 30 червня в Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. Ще одного затримано.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

"У Миколаєві поліція встановлює обставини стрілянини, внаслідок якої загинули двоє іноземців. Подія сталася 30 червня на проспекті Героїв України", - сказано в повідомленні.

Зі слів очевидців, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.

За попередньою інформацією, в автомобілі Opel перебували троє іноземців. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Третього учасника події поліцейські затримали. З автомобіля вилучено зброю.

"Поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять першочергові слідчі дії. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали в поліції.

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