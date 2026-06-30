Стрілянина сталася в автомобілі в Миколаєві: загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано. ФОТО
Ввечері 30 червня в Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. Ще одного затримано.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про інцидент?
"У Миколаєві поліція встановлює обставини стрілянини, внаслідок якої загинули двоє іноземців. Подія сталася 30 червня на проспекті Героїв України", - сказано в повідомленні.
Зі слів очевидців, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.
За попередньою інформацією, в автомобілі Opel перебували троє іноземців. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Третього учасника події поліцейські затримали. З автомобіля вилучено зброю.
"Поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять першочергові слідчі дії. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали в поліції.
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