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Новини стрілянина в Миколаєві
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Стрілянина сталася в автомобілі в Миколаєві: загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано. ФОТО

Ввечері 30 червня в Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. Ще одного затримано.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

"У Миколаєві поліція встановлює обставини стрілянини, внаслідок якої загинули двоє іноземців. Подія сталася 30 червня на проспекті Героїв України", - сказано в повідомленні.

Зі слів очевидців, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.

стрілянина в Миколаєві

За попередньою інформацією, в автомобілі Opel перебували троє іноземців. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Третього учасника події поліцейські затримали. З автомобіля вилучено зброю.

стрілянина в Миколаєві

"Поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять першочергові слідчі дії. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали в поліції.

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Автор: 

авто (6614) іноземець (447) Миколаїв (1912) Миколаївська область (2472) стрілянина (1933) Миколаївський район (221)
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Топ коментарі
+13
зараз почнуть розганяти лякалки про зброю, хоча стріляв іноземець, який точно не має легальної зброї
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01.07.2026 00:01 Відповісти
+13
Що ж за такі загадкові іноземці?
Невже індуси через кіновподобання перестрілялися?
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01.07.2026 00:04 Відповісти
+10
колумбійці є однією з найбільших груп іноземних добровольців в ЗСУ. В іноземному контингенті української армії 40% складають вихідці з Латинської Америки, більшість яких саме колумбійці. Вони виконують важкі завдання в якості піхоти та штурмовіків. Наша альтернатива на даний час це більше 425,225 та 201 , а також деякі бригади ДШВ і 3й корпус.Саме колумбійці та бразильці зіграли ключову роль у контрнаступі ЗСУ під Куп'янськом...сподіваюсь кожен з загиблих встиг знищити чимало росіян...за чілійців не чув ...тут контекст відносин не має жодного сенсу. Важливо що ти встиг за життя..Mis mаs sentidos pеsames аmigos ...
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01.07.2026 01:01 Відповісти

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