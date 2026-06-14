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Новини Фото Стрілянина під Києвом
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Стріляв у перехожих: в Ірпені затримано 47-річного зловмисника. ФОТО

Поліція Київської області затримала чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих у місті Ірпінь Бучанського району.

Інцидент стався ввечері суботи, повідомили в Бучанському районному управлінні поліції ГУНП в Київській області, цитує Цензор.НЕТ.

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Затримання стрільця в Ірпені

Близько 21:14 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в одному з районів міста. Попередньо встановлено, що на одній із вулиць міста невідомий відкрив стрілянину у бік перехожих.

На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 47-річний місцевий житель.

У поліції зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Стріляв у перехожих в Ірпіні

Ранішее повідомлялося, що у Києві під час збройного конфлікту на території гаражного кооперативу загинули двоє чоловіків.

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Автор: 

затримання (4323) Ірпінь (367) Київська область (4631) Нацполіція (15762) стрілянина (1929) Бучанський район (165)
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Природжений штурмовик, навчання тільки завадить.
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14.06.2026 00:59 Відповісти
Дивна така "стрілянина" у бік перехожих без постраждалих за хз чиїм викликом.

І все це на тлі прийняття рішень щодо легалізації та контролю вогнепалтної зброї.

Ну не може ж МВС саме генерувати інциденти з викоританням вогнепальної зброї задля збереження монополії на застосування насилля над громадянами...
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14.06.2026 02:15 Відповісти
 
 