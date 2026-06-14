Стріляв у перехожих: в Ірпені затримано 47-річного зловмисника. ФОТО
Поліція Київської області затримала чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих у місті Ірпінь Бучанського району.
Інцидент стався ввечері суботи, повідомили в Бучанському районному управлінні поліції ГУНП в Київській області, цитує Цензор.НЕТ.
Затримання стрільця в Ірпені
Близько 21:14 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в одному з районів міста. Попередньо встановлено, що на одній із вулиць міста невідомий відкрив стрілянину у бік перехожих.
На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 47-річний місцевий житель.
У поліції зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
Ранішее повідомлялося, що у Києві під час збройного конфлікту на території гаражного кооперативу загинули двоє чоловіків.
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