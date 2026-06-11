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Новини Фото Затримання поліцією
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КОРД затримав чоловіка, який взяв у заручники дружину та дитину в Ужгороді. ФОТОрепортаж

Спецпризначенці поліції з Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) провели спецоперацію та затримали озброєного чоловіка, який забарикадувався з дружиною та дитиною у будинку в Ужгороді.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

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Озброєний чоловік зачинився в будинку

"Сьогодні близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом. Заявниця чула звуки пострілів. На момент прибуття нарядів поліції чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним перебувала його дружина та 5-річна дитина", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

Зазначається, що на контакт із поліцейськими чоловік не виходив.

За повідомленням, спецпризначенці КОРД провели спецоперацію та затримали зловмисника. Дитині та жінці забезпечили безпечний вихід з будинку. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Затримання озброєного чоловіка в Ужгороді

Затримання озброєного чоловіка в Ужгороді

Затримання озброєного чоловіка в Ужгороді

Затримання озброєного чоловіка в Ужгороді

  • Раніше повідомлялося, що у Заводському районі Запоріжжя під час обшуку чоловік напав на поліцейських із ножем та сльозогінним газом. Троє правоохоронців дістали поранення, нападник загинув унаслідок застосування зброї.

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Автор: 

затримання (4319) Нацполіція (15755) Ужгород (361) КОРД (136) Закарпатська область (2267) Ужгородський район (47)
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Обратите внимание на футболку задержанного.
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11.06.2026 20:03 Відповісти
І що, русскоязичний?
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11.06.2026 20:05 Відповісти
Ничего, украиноязычный. У меня таких три, после службы.
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11.06.2026 20:07 Відповісти
наприклад ость можна тут купити таку футболку за 230 грн

https://saperka.com.ua/p2645240363-futbolka-vsu-oliva.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=23256838035&gbraid=0AAAAApFG0P14E5GST2_mNS3uY9I8e8_RF&gclid=CjwKCAjwuanRBhBSEiwAY5y6V3imEkkgoqUTxKbPKhTScDAy_pKEHOwZ_UVVxNeU1tmueQ1eFCLyzxoCahUQAvD_BwE
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11.06.2026 20:10 Відповісти
Купить можно многое, согласен(сейчас пулеметы и РПГ даже доступны, если сильно захотеть). Человек, ненавидящий ВСУ, никогда бы не купил ее стандартное имущество, особенно белье.
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11.06.2026 20:15 Відповісти
Сімейні розборки. Може гроші всі перераховував, а вона з хахальом по курортам каталася. У нас таке було. Хлопчина приїхав у відпустку й повісився.
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11.06.2026 20:11 Відповісти
із за шлендри вішатися ?
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11.06.2026 20:13 Відповісти
Ну, не знаю що у нього в голові було в той момент.
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11.06.2026 20:15 Відповісти
А хто буде рятувати тисячі тих чоловіків, яких дружини з дітьми захопили в заручники?
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11.06.2026 20:27 Відповісти
 
 