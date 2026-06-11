КОРД затримав чоловіка, який взяв у заручники дружину та дитину в Ужгороді. ФОТОрепортаж

Спецпризначенці поліції з Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) провели спецоперацію та затримали озброєного чоловіка, який забарикадувався з дружиною та дитиною у будинку в Ужгороді.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

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Озброєний чоловік зачинився в будинку

"Сьогодні близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом. Заявниця чула звуки пострілів. На момент прибуття нарядів поліції чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним перебувала його дружина та 5-річна дитина", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

Зазначається, що на контакт із поліцейськими чоловік не виходив.

За повідомленням, спецпризначенці КОРД провели спецоперацію та затримали зловмисника. Дитині та жінці забезпечили безпечний вихід з будинку. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у Заводському районі Запоріжжя під час обшуку чоловік напав на поліцейських із ножем та сльозогінним газом. Троє правоохоронців дістали поранення, нападник загинув унаслідок застосування зброї.

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