КОРД задержал мужчину, который взял в заложники жену и ребенка в Ужгороде. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спецназовцы полиции из Корпуса оперативно-штурмового реагирования (КОРД) провели спецоперацию и задержали вооруженного мужчину, который забаррикадировался с женой и ребенком в доме в Ужгороде.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Вооруженный мужчина заперся в доме
"Сегодня около 16:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожает жене пистолетом. Заявительница слышала звуки выстрелов. На момент прибытия нарядов полиции мужчина забаррикадировался в доме, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок", – говорится в сообщении в Telegram-канале правоохранителей.
Отмечается, что на контакт с полицейскими мужчина не выходил.
Согласно сообщению, спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
- Ранее сообщалось, что в Заводском районе Запорожья во время обыска мужчина напал на полицейских с ножом и слезоточивым газом. Трое правоохранителей получили ранения, нападавший погиб в результате применения оружия.
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