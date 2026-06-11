КОРД задержал мужчину, который взял в заложники жену и ребенка в Ужгороде. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спецназовцы полиции из Корпуса оперативно-штурмового реагирования (КОРД) провели спецоперацию и задержали вооруженного мужчину, который забаррикадировался с женой и ребенком в доме в Ужгороде.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Вооруженный мужчина заперся в доме

"Сегодня около 16:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожает жене пистолетом. Заявительница слышала звуки выстрелов. На момент прибытия нарядов полиции мужчина забаррикадировался в доме, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок", – говорится в сообщении в Telegram-канале правоохранителей.

Отмечается, что на контакт с полицейскими мужчина не выходил.

Согласно сообщению, спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Запорожья во время обыска мужчина напал на полицейских с ножом и слезоточивым газом. Трое правоохранителей получили ранения, нападавший погиб в результате применения оружия.

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