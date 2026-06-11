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Новости Фото Задержание полицией уклониста
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КОРД задержал мужчину, который взял в заложники жену и ребенка в Ужгороде. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спецназовцы полиции из Корпуса оперативно-штурмового реагирования (КОРД) провели спецоперацию и задержали вооруженного мужчину, который забаррикадировался с женой и ребенком в доме в Ужгороде.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Вооруженный мужчина заперся в доме

"Сегодня около 16:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожает жене пистолетом. Заявительница слышала звуки выстрелов. На момент прибытия нарядов полиции мужчина забаррикадировался в доме, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок", – говорится в сообщении в Telegram-канале правоохранителей.

Отмечается, что на контакт с полицейскими мужчина не выходил.

Согласно сообщению, спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Задержание вооруженного мужчины в Ужгороде

Задержание вооруженного мужчины в Ужгороде

Задержание вооруженного мужчины в Ужгороде

Задержание вооруженного мужчины в Ужгороде

  • Ранее сообщалось, что в Заводском районе Запорожья во время обыска мужчина напал на полицейских с ножом и слезоточивым газом. Трое правоохранителей получили ранения, нападавший погиб в результате применения оружия.

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Автор: 

задержание (6554) Нацполиция (16977) Ужгород (439) КОРД (167) Закарпатская область (2765) Ужгородский район (39)
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Обратите внимание на футболку задержанного.
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11.06.2026 20:03 Ответить
І що, русскоязичний?
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11.06.2026 20:05 Ответить
Ничего, украиноязычный. У меня таких три, после службы.
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11.06.2026 20:07 Ответить
наприклад ость можна тут купити таку футболку за 230 грн

https://saperka.com.ua/p2645240363-futbolka-vsu-oliva.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=23256838035&gbraid=0AAAAApFG0P14E5GST2_mNS3uY9I8e8_RF&gclid=CjwKCAjwuanRBhBSEiwAY5y6V3imEkkgoqUTxKbPKhTScDAy_pKEHOwZ_UVVxNeU1tmueQ1eFCLyzxoCahUQAvD_BwE
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11.06.2026 20:10 Ответить
Купить можно многое, согласен(сейчас пулеметы и РПГ даже доступны, если сильно захотеть). Человек, ненавидящий ВСУ, никогда бы не купил ее стандартное имущество, особенно белье.
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11.06.2026 20:15 Ответить
Сімейні розборки. Може гроші всі перераховував, а вона з хахальом по курортам каталася. У нас таке було. Хлопчина приїхав у відпустку й повісився.
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11.06.2026 20:11 Ответить
із за шлендри вішатися ?
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11.06.2026 20:13 Ответить
Ну, не знаю що у нього в голові було в той момент.
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11.06.2026 20:15 Ответить
А хто буде рятувати тисячі тих чоловіків, яких дружини з дітьми захопили в заручники?
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11.06.2026 20:27 Ответить
 
 