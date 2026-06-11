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Новости Завербованные агенты ФСБ
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19-летний житель Полтавщины отравил военнослужащего ВСУ: на Житомирщине разоблачили пособника РФ

Военный ВСУ скончался после получения посылки от "знакомой": задержан пособник России

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Полтавской области, которого подозревают в убийстве военнослужащего ВСУ. По данным следствия, он действовал по указанию российского куратора и отправил отравленный алкоголь по почте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что молодой парень получил через почтомат посылку с кристаллическим веществом, предположительно метадоном. После этого он приобрел алкогольный напиток и, не повреждая заводскую упаковку, влил в бутылку заранее подготовленную смесь с добавлением наркотического средства.

В ночь на 2 июня подозреваемый отправил посылку с отравленным алкоголем по указаниям российского куратора. Впоследствии на его банковскую карту поступило обещанное вознаграждение.

Военный скончался в больнице

Получателем посылки стал 23-летний военнослужащий ВСУ из Житомира. 3 июня он забрал отправление, которое якобы поступило от "знакомой по переписке".

На следующее утро тетя обнаружила мужчину без сознания в его комнате. Его срочно госпитализировали с признаками острого отравления неизвестным веществом. Несмотря на усилия медиков, через несколько дней военнослужащий скончался в больнице.

Следствие вышло на исполнителя

Для установления всех обстоятельств происшествия правоохранители изъяли в квартире потерпевшего несколько бутылок из-под алкоголя и мобильный телефон. Следователи выяснили, что незадолго до ухудшения состояния здоровья мужчина употреблял алкогольные напитки, полученные почтовым отправлением.

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Оперативники криминальной полиции Житомирской области совместно с сотрудниками СБУ провели комплекс розыскных мероприятий и установили личность исполнителя преступления. Им оказался 19-летний житель Полтавской области. Его задержали по месту жительства.

Какое наказание грозит подозреваемому

Следователи ГУНП в Житомирской области сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.

За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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РФ вербует украинцев через Telegram: 19-летний парень отравил военного ВСУ
РФ вербует украинцев через Telegram: 19-летний парень отравил военного ВСУ

Автор: 

Житомир (698) Нацполиция (16977) Житомирская область (1471) Житомирский район (52)
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Топ комментарии
+13
Генофонд.В армію цю дитинку зарано призивати.Йому ще за Зеленського голосувать.
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11.06.2026 12:45 Ответить
+9
В тюрмі його підстрижуть
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11.06.2026 12:42 Ответить
+9
безмозгле створіння і таких сотні, за бабло на смартфон, самокат і порозважатись готове продати все, всіх і вся батьківщину, матір, захисників. Дев'ятнадцять років це вже сформована особистість... Максимального покарання !
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11.06.2026 12:52 Ответить
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Алкоголь - зло.
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11.06.2026 12:41 Ответить
Дебілізм це зло..вживати бозна шо, від хз кого..
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11.06.2026 13:13 Ответить
В тюрмі його підстрижуть
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11.06.2026 12:42 Ответить
Есть вариант похуже).
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11.06.2026 12:44 Ответить
Це добре! І 2 рази чи скільки завгодно!
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11.06.2026 13:22 Ответить
Он похож на страшную бабу. Ох и популярен он будет в тюрьме, ох популярен. Там таких обожают.
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11.06.2026 12:43 Ответить
Є власний досвід? Активний чи пасивний?
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11.06.2026 12:50 Ответить
Генофонд.В армію цю дитинку зарано призивати.Йому ще за Зеленського голосувать.
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11.06.2026 12:45 Ответить
безмозгле створіння і таких сотні, за бабло на смартфон, самокат і порозважатись готове продати все, всіх і вся батьківщину, матір, захисників. Дев'ятнадцять років це вже сформована особистість... Максимального покарання !
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11.06.2026 12:52 Ответить
А що на Житомирщині не торгують алкоголем?Я думав що тільки на Донеччині сухий закон. А взагалі купувати було в незнайомого це якийсь нонсенс.
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11.06.2026 12:53 Ответить
Бухло
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11.06.2026 12:55 Ответить
Він поштою отримав
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11.06.2026 13:15 Ответить
Маячня якась...
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11.06.2026 12:57 Ответить
Дивна якась історія. Військовослужбовець, котрий сам з собою бухає вдома, вживаючи алкоголь, отриманий "поштовим відправленням від знайомої по листуванню".
А щодо хлопця... дурко справедливо отримає те, що заслужив.
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11.06.2026 12:59 Ответить
познакомился на сайте знакомств и там полно дур завербованных фсб параши.
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11.06.2026 13:10 Ответить
Те, що познайомився невідомо з ким, я розумію. Не розумію два моменти:
1. Отримувати поштою бухло від такої "подруги";
2. Пити наодинці.
Другий пункт вважаю відносно припустимим.
Є такі люди, котрим напарник у такій справі не потрібен.
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11.06.2026 13:22 Ответить
19 років - аніжедєті
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11.06.2026 13:03 Ответить
анижедети...**** бездельники и твари...таких к сожалению розвелось море, типы такого плана и их подруги с кольцами в носу и в жопе спокойно пьют пиво и вино в общественных местах и работать такое быдло не собирается...гамнофонд Зели.
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11.06.2026 13:08 Ответить
коли це продаж метадону став працею на фсб? і скільки наших мєсних лівоохоронців працює на фсб таким чином, кришуючи наркоторговців?
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11.06.2026 13:09 Ответить
Если бы кацапы рассылали на халяву метадон, то наркоманы и криминал включились бы в данную схему по самые помидоры, для своей, понятно, пользы.
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11.06.2026 13:20 Ответить
Если бы так и было, то наркоманы и криминал уже включились бы в данную схему(для своей,понятно,пользы), халявный метадон где ещё найдёшь.
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11.06.2026 13:22 Ответить
А пішов би служити у військо в 18 років, такої х.ні не зробив би. А тепер життя в ж.пу.
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11.06.2026 13:17 Ответить
 
 