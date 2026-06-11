19-летний житель Полтавщины отравил военнослужащего ВСУ: на Житомирщине разоблачили пособника РФ

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Полтавской области, которого подозревают в убийстве военнослужащего ВСУ. По данным следствия, он действовал по указанию российского куратора и отправил отравленный алкоголь по почте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что молодой парень получил через почтомат посылку с кристаллическим веществом, предположительно метадоном. После этого он приобрел алкогольный напиток и, не повреждая заводскую упаковку, влил в бутылку заранее подготовленную смесь с добавлением наркотического средства.

В ночь на 2 июня подозреваемый отправил посылку с отравленным алкоголем по указаниям российского куратора. Впоследствии на его банковскую карту поступило обещанное вознаграждение.

Военный скончался в больнице

Получателем посылки стал 23-летний военнослужащий ВСУ из Житомира. 3 июня он забрал отправление, которое якобы поступило от "знакомой по переписке".

На следующее утро тетя обнаружила мужчину без сознания в его комнате. Его срочно госпитализировали с признаками острого отравления неизвестным веществом. Несмотря на усилия медиков, через несколько дней военнослужащий скончался в больнице.

Следствие вышло на исполнителя

Для установления всех обстоятельств происшествия правоохранители изъяли в квартире потерпевшего несколько бутылок из-под алкоголя и мобильный телефон. Следователи выяснили, что незадолго до ухудшения состояния здоровья мужчина употреблял алкогольные напитки, полученные почтовым отправлением.

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Оперативники криминальной полиции Житомирской области совместно с сотрудниками СБУ провели комплекс розыскных мероприятий и установили личность исполнителя преступления. Им оказался 19-летний житель Полтавской области. Его задержали по месту жительства.

Какое наказание грозит подозреваемому

Следователи ГУНП в Житомирской области сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.

За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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