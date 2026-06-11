19-летний житель Полтавщины отравил военнослужащего ВСУ: на Житомирщине разоблачили пособника РФ
Правоохранители задержали 19-летнего жителя Полтавской области, которого подозревают в убийстве военнослужащего ВСУ. По данным следствия, он действовал по указанию российского куратора и отправил отравленный алкоголь по почте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Отмечается, что молодой парень получил через почтомат посылку с кристаллическим веществом, предположительно метадоном. После этого он приобрел алкогольный напиток и, не повреждая заводскую упаковку, влил в бутылку заранее подготовленную смесь с добавлением наркотического средства.
В ночь на 2 июня подозреваемый отправил посылку с отравленным алкоголем по указаниям российского куратора. Впоследствии на его банковскую карту поступило обещанное вознаграждение.
Военный скончался в больнице
Получателем посылки стал 23-летний военнослужащий ВСУ из Житомира. 3 июня он забрал отправление, которое якобы поступило от "знакомой по переписке".
На следующее утро тетя обнаружила мужчину без сознания в его комнате. Его срочно госпитализировали с признаками острого отравления неизвестным веществом. Несмотря на усилия медиков, через несколько дней военнослужащий скончался в больнице.
Следствие вышло на исполнителя
Для установления всех обстоятельств происшествия правоохранители изъяли в квартире потерпевшего несколько бутылок из-под алкоголя и мобильный телефон. Следователи выяснили, что незадолго до ухудшения состояния здоровья мужчина употреблял алкогольные напитки, полученные почтовым отправлением.
Оперативники криминальной полиции Житомирской области совместно с сотрудниками СБУ провели комплекс розыскных мероприятий и установили личность исполнителя преступления. Им оказался 19-летний житель Полтавской области. Его задержали по месту жительства.
Какое наказание грозит подозреваемому
Следователи ГУНП в Житомирской области сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.
За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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А щодо хлопця... дурко справедливо отримає те, що заслужив.
1. Отримувати поштою бухло від такої "подруги";
2. Пити наодинці.
Другий пункт вважаю відносно припустимим.
Є такі люди, котрим напарник у такій справі не потрібен.