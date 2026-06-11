УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11447 відвідувачів онлайн
Новини Завербовані агенти ФСБ
2 104 22

19-річний житель Полтавщини отруїв військового ЗСУ: на Житомирщині затримали пособника РФ

Військовий ЗСУ помер після посилки від "знайомої": затримано пособника Росії

Правоохоронці затримали 19-річного жителя Полтавщини, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ. За даними слідства, він діяв за вказівкою російського куратора та відправив отруєний алкоголь поштою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що молодий хлопець отримав через поштомат посилку з кристалічною речовиною, попередньо метадоном. Після цього він придбав алкогольний напій та, не пошкоджуючи заводського пакування, ввів у пляшку заздалегідь підготовлену суміш із додаванням наркотичного засобу.

У ніч проти 2 червня підозрюваний відправив посилку з отруєним алкоголем за вказівками російського куратора. Згодом на його банківську картку надійшла обіцяна винагорода.

Військовий помер у лікарні

Отримувачем посилки став 23-річний військовослужбовець ЗСУ з Житомира. 3 червня він забрав відправлення, яке нібито надійшло від "знайомої по листуванню".

Наступного ранку тітка виявила чоловіка непритомним у власній кімнаті. Його терміново госпіталізували з ознаками гострого отруєння невідомою речовиною. Попри зусилля медиків, за кілька днів військовослужбовець помер у лікарні.

Слідство вийшло на виконавця

Для встановлення всіх обставин події правоохоронці вилучили у помешканні потерпілого кілька пляшок з-під алкоголю та мобільний телефон. Слідчі з'ясували, що незадовго до погіршення стану здоров'я чоловік вживав алкогольні напої, отримані поштовим відправленням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував підпал електропідстанції у Кропивницькому

Оперативники кримінальної поліції Житомирщини спільно зі співробітниками СБУ провели комплекс розшукових заходів та встановили особу виконавця злочину. Ним виявився 19-річний житель Полтавщини. Його затримали за місцем проживання.

Яке покарання загрожує підозрюваному

Слідчі ГУНП у Житомирській області повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала агента ФСБ у Харкові: виготовив 12 кг вибухівки для терактів у місті. ФОТОрепортаж

РФ вербує українців через Telegram: 19-річний хлопець отруїв військового ЗСУ
РФ вербує українців через Telegram: 19-річний хлопець отруїв військового ЗСУ

Автор: 

Житомир (593) Нацполіція (15755) Житомирська область (1356) Житомирський район (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Генофонд.В армію цю дитинку зарано призивати.Йому ще за Зеленського голосувать.
показати весь коментар
11.06.2026 12:45 Відповісти
+6
В тюрмі його підстрижуть
показати весь коментар
11.06.2026 12:42 Відповісти
+6
безмозгле створіння і таких сотні, за бабло на смартфон, самокат і порозважатись готове продати все, всіх і вся батьківщину, матір, захисників. Дев'ятнадцять років це вже сформована особистість... Максимального покарання !
показати весь коментар
11.06.2026 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алкоголь - зло.
показати весь коментар
11.06.2026 12:41 Відповісти
Дебілізм це зло..вживати бозна шо, від хз кого..
показати весь коментар
11.06.2026 13:13 Відповісти
В тюрмі його підстрижуть
показати весь коментар
11.06.2026 12:42 Відповісти
Есть вариант похуже).
показати весь коментар
11.06.2026 12:44 Відповісти
Це добре! І 2 рази чи скільки завгодно!
показати весь коментар
11.06.2026 13:22 Відповісти
Он похож на страшную бабу. Ох и популярен он будет в тюрьме, ох популярен. Там таких обожают.
показати весь коментар
11.06.2026 12:43 Відповісти
Є власний досвід? Активний чи пасивний?
показати весь коментар
11.06.2026 12:50 Відповісти
Генофонд.В армію цю дитинку зарано призивати.Йому ще за Зеленського голосувать.
показати весь коментар
11.06.2026 12:45 Відповісти
безмозгле створіння і таких сотні, за бабло на смартфон, самокат і порозважатись готове продати все, всіх і вся батьківщину, матір, захисників. Дев'ятнадцять років це вже сформована особистість... Максимального покарання !
показати весь коментар
11.06.2026 12:52 Відповісти
А що на Житомирщині не торгують алкоголем?Я думав що тільки на Донеччині сухий закон. А взагалі купувати було в незнайомого це якийсь нонсенс.
показати весь коментар
11.06.2026 12:53 Відповісти
Бухло
показати весь коментар
11.06.2026 12:55 Відповісти
Він поштою отримав
показати весь коментар
11.06.2026 13:15 Відповісти
Маячня якась...
показати весь коментар
11.06.2026 12:57 Відповісти
Дивна якась історія. Військовослужбовець, котрий сам з собою бухає вдома, вживаючи алкоголь, отриманий "поштовим відправленням від знайомої по листуванню".
А щодо хлопця... дурко справедливо отримає те, що заслужив.
показати весь коментар
11.06.2026 12:59 Відповісти
познакомился на сайте знакомств и там полно дур завербованных фсб параши.
показати весь коментар
11.06.2026 13:10 Відповісти
Те, що познайомився невідомо з ким, я розумію. Не розумію два моменти:
1. Отримувати поштою бухло від такої "подруги";
2. Пити наодинці.
Другий пункт вважаю відносно припустимим.
Є такі люди, котрим напарник у такій справі не потрібен.
показати весь коментар
11.06.2026 13:22 Відповісти
19 років - аніжедєті
показати весь коментар
11.06.2026 13:03 Відповісти
анижедети...**** бездельники и твари...таких к сожалению розвелось море, типы такого плана и их подруги с кольцами в носу и в жопе спокойно пьют пиво и вино в общественных местах и работать такое быдло не собирается...гамнофонд Зели.
показати весь коментар
11.06.2026 13:08 Відповісти
коли це продаж метадону став працею на фсб? і скільки наших мєсних лівоохоронців працює на фсб таким чином, кришуючи наркоторговців?
показати весь коментар
11.06.2026 13:09 Відповісти
Если бы кацапы рассылали на халяву метадон, то наркоманы и криминал включились бы в данную схему по самые помидоры, для своей, понятно, пользы.
показати весь коментар
11.06.2026 13:20 Відповісти
Если бы так и было, то наркоманы и криминал уже включились бы в данную схему(для своей,понятно,пользы), халявный метадон где ещё найдёшь.
показати весь коментар
11.06.2026 13:22 Відповісти
А пішов би служити у військо в 18 років, такої х.ні не зробив би. А тепер життя в ж.пу.
показати весь коментар
11.06.2026 13:17 Відповісти
 
 