19-річний житель Полтавщини отруїв військового ЗСУ: на Житомирщині затримали пособника РФ

Правоохоронці затримали 19-річного жителя Полтавщини, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ. За даними слідства, він діяв за вказівкою російського куратора та відправив отруєний алкоголь поштою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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Зазначається, що молодий хлопець отримав через поштомат посилку з кристалічною речовиною, попередньо метадоном. Після цього він придбав алкогольний напій та, не пошкоджуючи заводського пакування, ввів у пляшку заздалегідь підготовлену суміш із додаванням наркотичного засобу.

У ніч проти 2 червня підозрюваний відправив посилку з отруєним алкоголем за вказівками російського куратора. Згодом на його банківську картку надійшла обіцяна винагорода.

Військовий помер у лікарні

Отримувачем посилки став 23-річний військовослужбовець ЗСУ з Житомира. 3 червня він забрав відправлення, яке нібито надійшло від "знайомої по листуванню".

Наступного ранку тітка виявила чоловіка непритомним у власній кімнаті. Його терміново госпіталізували з ознаками гострого отруєння невідомою речовиною. Попри зусилля медиків, за кілька днів військовослужбовець помер у лікарні.

Слідство вийшло на виконавця

Для встановлення всіх обставин події правоохоронці вилучили у помешканні потерпілого кілька пляшок з-під алкоголю та мобільний телефон. Слідчі з'ясували, що незадовго до погіршення стану здоров'я чоловік вживав алкогольні напої, отримані поштовим відправленням.

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Оперативники кримінальної поліції Житомирщини спільно зі співробітниками СБУ провели комплекс розшукових заходів та встановили особу виконавця злочину. Ним виявився 19-річний житель Полтавщини. Його затримали за місцем проживання.

Яке покарання загрожує підозрюваному

Слідчі ГУНП у Житомирській області повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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