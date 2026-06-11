19-річний житель Полтавщини отруїв військового ЗСУ: на Житомирщині затримали пособника РФ
Правоохоронці затримали 19-річного жителя Полтавщини, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ. За даними слідства, він діяв за вказівкою російського куратора та відправив отруєний алкоголь поштою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
Зазначається, що молодий хлопець отримав через поштомат посилку з кристалічною речовиною, попередньо метадоном. Після цього він придбав алкогольний напій та, не пошкоджуючи заводського пакування, ввів у пляшку заздалегідь підготовлену суміш із додаванням наркотичного засобу.
У ніч проти 2 червня підозрюваний відправив посилку з отруєним алкоголем за вказівками російського куратора. Згодом на його банківську картку надійшла обіцяна винагорода.
Військовий помер у лікарні
Отримувачем посилки став 23-річний військовослужбовець ЗСУ з Житомира. 3 червня він забрав відправлення, яке нібито надійшло від "знайомої по листуванню".
Наступного ранку тітка виявила чоловіка непритомним у власній кімнаті. Його терміново госпіталізували з ознаками гострого отруєння невідомою речовиною. Попри зусилля медиків, за кілька днів військовослужбовець помер у лікарні.
Слідство вийшло на виконавця
Для встановлення всіх обставин події правоохоронці вилучили у помешканні потерпілого кілька пляшок з-під алкоголю та мобільний телефон. Слідчі з'ясували, що незадовго до погіршення стану здоров'я чоловік вживав алкогольні напої, отримані поштовим відправленням.
Оперативники кримінальної поліції Житомирщини спільно зі співробітниками СБУ провели комплекс розшукових заходів та встановили особу виконавця злочину. Ним виявився 19-річний житель Полтавщини. Його затримали за місцем проживання.
Яке покарання загрожує підозрюваному
Слідчі ГУНП у Житомирській області повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А щодо хлопця... дурко справедливо отримає те, що заслужив.
1. Отримувати поштою бухло від такої "подруги";
2. Пити наодинці.
Другий пункт вважаю відносно припустимим.
Є такі люди, котрим напарник у такій справі не потрібен.