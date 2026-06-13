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Новини Фото Стрілянина в Києві
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Збройна сутичка нелегалів у Києві: двоє чоловіків загинули від вогнепальних поранень. ФОТОрепортаж

У Києві під час збройного конфлікту на території гаражного кооперативу загинули двоє чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбук-дописі заступника голови Національної поліції України Андрія Нєбитова.

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Фатальний фінал фінансових розбірок на території гаражів

Оперативники карного розшуку швидко затримали підозрюваного у стрілянині, який виявився нелегальним мігрантом із Кавказу. Згідно з даними слідства, двоє його земляків прийшли до нього з претензіями через розподіл прибутків від квартирних крадіжок. Під час суперечки чоловік вихопив зброю та розстріляв обох візитерів. Один із них помер безпосередньо на місці події, а інший — згодом у лікарняній палаті від отриманих важких поранень.

Правоохоронці з'ясували, що загиблі обкрадали помешкання українців під час вимкнень світла після ворожих обстрілів. Навіть пістолет, з якого їх було вбито, вони раніше викрали з чужої квартири. Поліцейські вже документували діяльність цієї групи та йшли за їхнім слідом, тому оперативно встановили особу стрільця.

Андрій Нєбитов прокоментував деталі інциденту:

"Цей випадок дуже показовий. Вихідці з Кавказу відкрили вогонь просто на вулиці – на території гаражно-будівельного кооперативу. Двоє з пістолетом прийшли до свого співвітчизника з претензіями, але в ході конфлікту той вихопив зброю та поклав обох. Одного, теж нелегального мігранта, вбив на місці. Інший помер від тяжких поранень у лікарні", - додав він.

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Також читайте: Серед потерпілих – родини загиблих захисників: у Києві перед судом постануть "ворожки". ФОТОрепортаж

Статистика правопорушень серед іноземців за п'ять місяців року

Загалом упродовж п'яти місяців 2026 року правоохоронні органи притягнули до кримінальної відповідальності 48 іноземних громадян та осіб, які не мають громадянства. За цей період іноземці скоїли 473 кримінальних правопорушення.

Серед зафіксованих злочинів найбільшу частину становлять крадіжки, грабежі, розбої та шахрайства — загалом 102 випадки. Також правоохоронці задокументували 83 злочини у сфері обігу наркотиків та 37 фактів незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Крім того, зафіксовано 31 порушення правил безпеки дорожнього руху та викрадення автотранспорту, а також 21 вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та злочини проти статевої недоторканості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець вимагає покарати посадовців ТЦК та ВЛК через мобілізацію чоловіка з психічним розладом, який застрелив двох інструкторів на Чернігівщині

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Київ (20874) мігранти (1163) стрілянина (1929) вбивство (3277)
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Топ коментарі
+16
Cкоро індуси підтягнуться.
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13.06.2026 18:36 Відповісти
+14
Вже підтягуються. Днями в Дрогобичі бійка з місцевими була.
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13.06.2026 18:39 Відповісти
+9
Дружній вогонь
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13.06.2026 18:32 Відповісти
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13.06.2026 18:32 Відповісти
Cкоро індуси підтягнуться.
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13.06.2026 18:36 Відповісти
Вже підтягуються. Днями в Дрогобичі бійка з місцевими була.
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13.06.2026 18:39 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=2220621879232934
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13.06.2026 18:45 Відповісти
Отож. І завершилось, на жаль, не на користь українців...
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13.06.2026 18:47 Відповісти
Не було там ніякої бійки. Індус відмудохав двох ухилянтів...
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13.06.2026 19:20 Відповісти
Тобто, ти цьому радий, наскільки зрозуміло. Сам де, неухилянт?
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13.06.2026 19:23 Відповісти
Сер Сер #616896 , Сер, Сер, бачу це твій третій виСер
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13.06.2026 19:40 Відповісти
дружній вогонь на пораженіє
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13.06.2026 19:18 Відповісти
I де був ТЦК???
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13.06.2026 18:36 Відповісти
Ці мігранти не громадяни України. тцк в прольоті...
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13.06.2026 18:38 Відповісти
Хацуціга

Ваня здесь водкі нет. То на росії КаДирівці. В Україні такого немає.
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13.06.2026 19:04 Відповісти
Кацап, чому модератори тебе обходять стороною?
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13.06.2026 19:12 Відповісти
пістолет, з якого їх було вбито, вони раніше викрали з чужої квартири. Джерело: https://censor.net/ua/p4008214

добре, а то я вже подумав що пістолет нелегальний.
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13.06.2026 18:38 Відповісти
пістолети різі, вогонь вівся з двох сторін - перемогу отримав більш натренований "боєць". браво!
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13.06.2026 18:46 Відповісти
Лучше старенький ТТ,чем дзюдо и карате.
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13.06.2026 18:47 Відповісти
Ясно. Поліція тільки константує подібні факти. Статистичне управління. )
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13.06.2026 18:50 Відповісти
Та й пуйло з ними.
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13.06.2026 18:52 Відповісти
Кучеряво живут в Украине нелегалы. Некоторые категории граждан в разведку за яйцами в АТБ ходят...
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13.06.2026 18:56 Відповісти
А багато хто шаурму крутить чи кур'єром працює. А тут два придурки дохлі, а третій, теж придурок, сяде.
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13.06.2026 18:57 Відповісти
Так це ж спеціалісти яких тоннами завозять замість українців в Україну. Негайно відпустіть це дискримінація. У них такі культурні традиції і кров гаряча.
П.С. європейці вже здалися і покірно чикають своєї участі. Діти етнічний австрійців та німців вже в багатьох школах забули німецьку і говорять навіть з батьками суржиком арабської чи турецької. Така доля чекає і на українців на жаль, виживає сильніший.
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13.06.2026 19:00 Відповісти
В Києві нєлєгали якісь стріляються, поки зєльц тягає Аслана Хакімова по судах. А як то так що вюди блокпости, мусора, а в Києві можна жити нелегально та ще й обкрадати квартири?
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13.06.2026 19:02 Відповісти
Наскільки зрозуміло, смаглявими ні тцкуни, ні мусора не цікавляться. Який сенс? Бусифікувати, і, відповідно, збити бабла з них все одно ж не вийде...
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13.06.2026 20:00 Відповісти
А тепер уявіть 10-20 млн їх в Україні. Цій країні кінець - все що робить влада - це просто робить бабки щоб звалити потім жити десь де нормально
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13.06.2026 19:03 Відповісти
Враховуючи скільки українців в Україні залишається і 2 мільйони "спеціалістів" для України вистачить щоб поставити всих разом раком.
П.С. В Великий колись Британії вистачило 7 мільйонів спеціалістів на 70 мільйонів в цілому британців щоб покінчити з британцями як нацією і народом.
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13.06.2026 19:14 Відповісти
Задача ішака-знищення України,тільки дурні цього не помічають і на щось надіються
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13.06.2026 19:14 Відповісти
Країну влада довела до такого стану, що прийде час і хачики почнуть Україну ділити між собою.
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13.06.2026 19:05 Відповісти
вони вже майже поділили,їм залишилося лише узгодити кордони з ізраїльтянами...
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13.06.2026 19:20 Відповісти
Поліцейські вже документували діяльність цієї групи та йшли за їхнім слідом, тому оперативно встановили особу стрільця. Джерело: https://censor.net/ua/p4008214

Скільки ще б документували,якби не 2 трупака ?Ну,*** цирк.Схоже на кришування
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13.06.2026 19:10 Відповісти
Грузини....
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13.06.2026 19:13 Відповісти
масовий заїзд грузинського криміналу в Україну стався в часи Авакова,Деканоідзе і Еки Згуладзе. Але ці ,очевидно,якісь низові чуваки,бо верхівка грузинського криміналу вже давно мають громадянство,сидять на контрабанді і працюють на керівних посадах в державних та правоохоронних установах...
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13.06.2026 19:19 Відповісти
що тобі неясно . ..кавказькой національності..
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13.06.2026 19:21 Відповісти
А чому личко закрите ?
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13.06.2026 19:36 Відповісти
не виключено,що він у найближчий час стане головою якоїсь РДА або навіть заступником міністра освіти! для чого ж дискредитувати майбутнього державного діяча?
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13.06.2026 19:48 Відповісти
А прикордонники у нас є? То якісь придурки натовпами лізуть святкувати рошгашан, коли українці вмирають від ракет і шахедів, то кримінальники, то рашистські ДРГ, то коригувальники обстрілів. А що робить така багаточисельна поліція? Чи населення само повинно розбиратисьз такими небажаними особами?
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13.06.2026 19:51 Відповісти
 
 