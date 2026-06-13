Збройна сутичка нелегалів у Києві: двоє чоловіків загинули від вогнепальних поранень. ФОТОрепортаж

У Києві під час збройного конфлікту на території гаражного кооперативу загинули двоє чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбук-дописі заступника голови Національної поліції України Андрія Нєбитова.

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Фатальний фінал фінансових розбірок на території гаражів

Оперативники карного розшуку швидко затримали підозрюваного у стрілянині, який виявився нелегальним мігрантом із Кавказу. Згідно з даними слідства, двоє його земляків прийшли до нього з претензіями через розподіл прибутків від квартирних крадіжок. Під час суперечки чоловік вихопив зброю та розстріляв обох візитерів. Один із них помер безпосередньо на місці події, а інший — згодом у лікарняній палаті від отриманих важких поранень.

Правоохоронці з'ясували, що загиблі обкрадали помешкання українців під час вимкнень світла після ворожих обстрілів. Навіть пістолет, з якого їх було вбито, вони раніше викрали з чужої квартири. Поліцейські вже документували діяльність цієї групи та йшли за їхнім слідом, тому оперативно встановили особу стрільця.

Андрій Нєбитов прокоментував деталі інциденту:

"Цей випадок дуже показовий. Вихідці з Кавказу відкрили вогонь просто на вулиці – на території гаражно-будівельного кооперативу. Двоє з пістолетом прийшли до свого співвітчизника з претензіями, але в ході конфлікту той вихопив зброю та поклав обох. Одного, теж нелегального мігранта, вбив на місці. Інший помер від тяжких поранень у лікарні", - додав він.

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Статистика правопорушень серед іноземців за п'ять місяців року

Загалом упродовж п'яти місяців 2026 року правоохоронні органи притягнули до кримінальної відповідальності 48 іноземних громадян та осіб, які не мають громадянства. За цей період іноземці скоїли 473 кримінальних правопорушення.

Серед зафіксованих злочинів найбільшу частину становлять крадіжки, грабежі, розбої та шахрайства — загалом 102 випадки. Також правоохоронці задокументували 83 злочини у сфері обігу наркотиків та 37 фактів незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Крім того, зафіксовано 31 порушення правил безпеки дорожнього руху та викрадення автотранспорту, а також 21 вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та злочини проти статевої недоторканості.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій під час дорожнього конфлікту відкрив стрілянину.

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