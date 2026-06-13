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Новости Фото Стрельба в Киеве
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Вооруженная стычка нелегалов в Киеве: двое мужчин погибли от огнестрельных ранений. ФОТОрепортаж

В Киеве во время вооруженного конфликта на территории гаражного кооператива погибли двое мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Facebook заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Небытова.

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Фатальный финал финансовых разборок на территории гаражей

Оперативники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого в стрельбе, который оказался нелегальным мигрантом с Кавказа. Согласно данным следствия, двое его земляков пришли к нему с претензиями из-за распределения доходов от квартирных краж. Во время ссоры мужчина выхватил оружие и расстрелял обоих посетителей. Один из них умер непосредственно на месте происшествия, а другой - позже в больничной палате от полученных тяжелых ранений.

Правоохранители выяснили, что погибшие обворовывали квартиры украинцев во время отключений света после вражеских обстрелов. Даже пистолет, из которого их убили, они ранее похитили из чужой квартиры. Полицейские уже документировали деятельность этой группы и шли по их следу, поэтому оперативно установили личность стрелка.

Андрей Небытов прокомментировал детали инцидента:

"Этот случай очень показателен. Выходцы с Кавказа открыли огонь прямо на улице – на территории гаражно-строительного кооператива. Двое с пистолетом пришли к своему соотечественнику с претензиями, но в ходе конфликта тот выхватил оружие и застрелил обоих. Одного, тоже нелегального мигранта, убил на месте. Другой умер от тяжелых ранений в больнице", – добавил он.

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Читайте также: Среди потерпевших – семьи погибших защитников: в Киеве перед судом предстанут "гадалки". ФОТОрепортаж

Статистика правонарушений среди иностранцев за пять месяцев года

Всего за пять месяцев 2026 года правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности 48 иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. За этот период иностранцы совершили 473 уголовных правонарушения.

Среди зафиксированных преступлений наибольшую часть составляют кражи, грабежи, разбои и мошенничества - всего 102 случая. Также правоохранители зафиксировали 83 преступления в сфере оборота наркотиков и 37 фактов незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Кроме того, зафиксировано 31 нарушение правил безопасности дорожного движения и угон автотранспорта, а также 21 убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и преступления против половой неприкосновенности.

  • Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель во время дорожного конфликта открыл стрельбу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец требует наказать должностных лиц ТЦК и ВЛК из-за мобилизации мужчины с психическим расстройством, который застрелил двух инструкторов на Черниговщине

Автор: 

Киев (26452) мигранты (1007) стрельба (3350) убийство (6519)
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Топ комментарии
+23
Cкоро індуси підтягнуться.
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13.06.2026 18:36 Ответить
+20
Вже підтягуються. Днями в Дрогобичі бійка з місцевими була.
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13.06.2026 18:39 Ответить
+13
Дружній вогонь
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13.06.2026 18:32 Ответить
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Дружній вогонь
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13.06.2026 18:32 Ответить
Cкоро індуси підтягнуться.
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13.06.2026 18:36 Ответить
Вже підтягуються. Днями в Дрогобичі бійка з місцевими була.
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13.06.2026 18:39 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=2220621879232934
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13.06.2026 18:45 Ответить
Отож. І завершилось, на жаль, не на користь українців...
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13.06.2026 18:47 Ответить
Не було там ніякої бійки. Індус відмудохав двох ухилянтів...
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13.06.2026 19:20 Ответить
Тобто, ти цьому радий, наскільки зрозуміло. Сам де, неухилянт?
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13.06.2026 19:23 Ответить
Сер Сер #616896 , Сер, Сер, бачу це твій третій виСер
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13.06.2026 19:40 Ответить
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13.06.2026 20:33 Ответить
а потім всі стали співати та танцювати
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13.06.2026 20:35 Ответить
дружній вогонь на пораженіє
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13.06.2026 19:18 Ответить
I де був ТЦК???
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13.06.2026 18:36 Ответить
Ці мігранти не громадяни України. тцк в прольоті...
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13.06.2026 18:38 Ответить
Хацуціга

Ваня здесь водкі нет. То на росії КаДирівці. В Україні такого немає.
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13.06.2026 19:04 Ответить
Кацап, чому модератори тебе обходять стороною?
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13.06.2026 19:12 Ответить
пістолет, з якого їх було вбито, вони раніше викрали з чужої квартири. Джерело: https://censor.net/ua/p4008214

добре, а то я вже подумав що пістолет нелегальний.
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13.06.2026 18:38 Ответить
пістолети різі, вогонь вівся з двох сторін - перемогу отримав більш натренований "боєць". браво!
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13.06.2026 18:46 Ответить
Лучше старенький ТТ,чем дзюдо и карате.
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13.06.2026 18:47 Ответить
Ясно. Поліція тільки константує подібні факти. Статистичне управління. )
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13.06.2026 18:50 Ответить
Та й пуйло з ними.
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13.06.2026 18:52 Ответить
Кучеряво живут в Украине нелегалы. Некоторые категории граждан в разведку за яйцами в АТБ ходят...
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13.06.2026 18:56 Ответить
А багато хто шаурму крутить чи кур'єром працює. А тут два придурки дохлі, а третій, теж придурок, сяде.
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13.06.2026 18:57 Ответить
Так це ж спеціалісти яких тоннами завозять замість українців в Україну. Негайно відпустіть це дискримінація. У них такі культурні традиції і кров гаряча.
П.С. європейці вже здалися і покірно чикають своєї участі. Діти етнічний австрійців та німців вже в багатьох школах забули німецьку і говорять навіть з батьками суржиком арабської чи турецької. Така доля чекає і на українців на жаль, виживає сильніший.
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13.06.2026 19:00 Ответить
В Києві нєлєгали якісь стріляються, поки зєльц тягає Аслана Хакімова по судах. А як то так що вюди блокпости, мусора, а в Києві можна жити нелегально та ще й обкрадати квартири?
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13.06.2026 19:02 Ответить
Наскільки зрозуміло, смаглявими ні тцкуни, ні мусора не цікавляться. Який сенс? Бусифікувати, і, відповідно, збити бабла з них все одно ж не вийде...
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13.06.2026 20:00 Ответить
А тепер уявіть 10-20 млн їх в Україні. Цій країні кінець - все що робить влада - це просто робить бабки щоб звалити потім жити десь де нормально
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13.06.2026 19:03 Ответить
Враховуючи скільки українців в Україні залишається і 2 мільйони "спеціалістів" для України вистачить щоб поставити всих разом раком.
П.С. В Великий колись Британії вистачило 7 мільйонів спеціалістів на 70 мільйонів в цілому британців щоб покінчити з британцями як нацією і народом.
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13.06.2026 19:14 Ответить
На жаль, так і є. А, враховуючи власний досвід служби в РА, де часто три чорних тримали в страху і покорі цілу роту українців і кацапів, то, мабуть, і 2-х не знадобиться...
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13.06.2026 20:06 Ответить
Задача ішака-знищення України,тільки дурні цього не помічають і на щось надіються
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13.06.2026 19:14 Ответить
Ця задача була задовго до ішака. Ще в 90-х ходили вперті чутки, що населення України планується довести до максимум 10 - 15 мільйонів...
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13.06.2026 20:07 Ответить
Країну влада довела до такого стану, що прийде час і хачики почнуть Україну ділити між собою.
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13.06.2026 19:05 Ответить
вони вже майже поділили,їм залишилося лише узгодити кордони з ізраїльтянами...
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13.06.2026 19:20 Ответить
Поліцейські вже документували діяльність цієї групи та йшли за їхнім слідом, тому оперативно встановили особу стрільця. Джерело: https://censor.net/ua/p4008214

Скільки ще б документували,якби не 2 трупака ?Ну,*** цирк.Схоже на кришування
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13.06.2026 19:10 Ответить
Грузини....
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13.06.2026 19:13 Ответить
масовий заїзд грузинського криміналу в Україну стався в часи Авакова,Деканоідзе і Еки Згуладзе. Але ці ,очевидно,якісь низові чуваки,бо верхівка грузинського криміналу вже давно мають громадянство,сидять на контрабанді і працюють на керівних посадах в державних та правоохоронних установах...
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13.06.2026 19:19 Ответить
В одного з них прізвище Арахамія.
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13.06.2026 20:35 Ответить
що тобі неясно . ..кавказькой національності..
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13.06.2026 19:21 Ответить
А чому личко закрите ?
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13.06.2026 19:36 Ответить
не виключено,що він у найближчий час стане головою якоїсь РДА або навіть заступником міністра освіти! для чого ж дискредитувати майбутнього державного діяча?
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13.06.2026 19:48 Ответить
А прикордонники у нас є? То якісь придурки натовпами лізуть святкувати рошгашан, коли українці вмирають від ракет і шахедів, то кримінальники, то рашистські ДРГ, то коригувальники обстрілів. А що робить така багаточисельна поліція? Чи населення само повинно розбиратисьз такими небажаними особами?
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13.06.2026 19:51 Ответить
Прикордонники зараз навпаки кордон охороняють. На виїзд, а не на в"їзд. І то не від усіх, а лише від окремих категорій українських громадян...
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13.06.2026 20:10 Ответить
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13.06.2026 20:31 Ответить
Розвелося чорнож....х надміру. Мусора мишей не ловлять.... 🤢
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13.06.2026 20:36 Ответить
так хто то був гоги ари чи даги?
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13.06.2026 20:37 Ответить
 
 