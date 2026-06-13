Вооруженная стычка нелегалов в Киеве: двое мужчин погибли от огнестрельных ранений. ФОТОрепортаж

В Киеве во время вооруженного конфликта на территории гаражного кооператива погибли двое мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Facebook заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Небытова.

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Фатальный финал финансовых разборок на территории гаражей

Оперативники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого в стрельбе, который оказался нелегальным мигрантом с Кавказа. Согласно данным следствия, двое его земляков пришли к нему с претензиями из-за распределения доходов от квартирных краж. Во время ссоры мужчина выхватил оружие и расстрелял обоих посетителей. Один из них умер непосредственно на месте происшествия, а другой - позже в больничной палате от полученных тяжелых ранений.

Правоохранители выяснили, что погибшие обворовывали квартиры украинцев во время отключений света после вражеских обстрелов. Даже пистолет, из которого их убили, они ранее похитили из чужой квартиры. Полицейские уже документировали деятельность этой группы и шли по их следу, поэтому оперативно установили личность стрелка.

Андрей Небытов прокомментировал детали инцидента:

"Этот случай очень показателен. Выходцы с Кавказа открыли огонь прямо на улице – на территории гаражно-строительного кооператива. Двое с пистолетом пришли к своему соотечественнику с претензиями, но в ходе конфликта тот выхватил оружие и застрелил обоих. Одного, тоже нелегального мигранта, убил на месте. Другой умер от тяжелых ранений в больнице", – добавил он.

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Статистика правонарушений среди иностранцев за пять месяцев года

Всего за пять месяцев 2026 года правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности 48 иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. За этот период иностранцы совершили 473 уголовных правонарушения.

Среди зафиксированных преступлений наибольшую часть составляют кражи, грабежи, разбои и мошенничества - всего 102 случая. Также правоохранители зафиксировали 83 преступления в сфере оборота наркотиков и 37 фактов незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Кроме того, зафиксировано 31 нарушение правил безопасности дорожного движения и угон автотранспорта, а также 21 убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и преступления против половой неприкосновенности.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель во время дорожного конфликта открыл стрельбу.

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