Среди потерпевших – семьи погибших защитников: в Киеве перед судом предстанут "гадалки". ФОТОрепортаж
В Киеве предстанут перед судом злоумышленники, которые выдавали себя за магов и с помощью психологического давления выманивали у людей деньги. Среди потерпевших оказались даже родственники погибших украинских воинов.
Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
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Правоохранители отмечают: чтобы расплатиться с мошенниками, потерпевшие отдавали последние сбережения и брали кредиты.
В марте текущего года следователи пресекли деятельность преступной группировки, которая, маскируя свои услуги под эзотерику и гадания, выманивала деньги. Циничность действий фигурантов заключалась в постоянном психологическом давлении даже на родственников погибших украинских воинов.
Известно, что в схеме были задействованы родственные кланы организаторши "бизнеса" — 50-летней жительницы Черкасской области.
В ходе оперативных действий киберполицейские установили, что общение с потерпевшими происходило через созданные мошенниками тематические сайты, телефонные звонки и мессенджеры.
Выдавая себя за экстрасенсов и магов, фигуранты постоянно манипулировали доверчивыми людьми. Они запугивали "клиентов" проклятиями, чтобы держать их на крючке и заставить оплачивать дополнительные "услуги" по все более высоким ценам, отметили в Нацполиции.
Суд
Следователи полиции завершили досудебное расследование в отношении четырех фигурантов по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
- В настоящее время обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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