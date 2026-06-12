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Новости Фото Мошенничества с родственниками военных Мошеннические схемы
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Среди потерпевших – семьи погибших защитников: в Киеве перед судом предстанут "гадалки". ФОТОрепортаж

В Киеве предстанут перед судом злоумышленники, которые выдавали себя за магов и с помощью психологического давления выманивали у людей деньги. Среди потерпевших оказались даже родственники погибших украинских воинов.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробнее о деле

Правоохранители отмечают: чтобы расплатиться с мошенниками, потерпевшие отдавали последние сбережения и брали кредиты.

В марте текущего года следователи пресекли деятельность преступной группировки, которая, маскируя свои услуги под эзотерику и гадания, выманивала деньги. Циничность действий фигурантов заключалась в постоянном психологическом давлении даже на родственников погибших украинских воинов.

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В Киеве перед судом предстанут "ворожки"
В Киеве перед судом предстанут "ворожки"
В Киеве перед судом предстанут "ворожки"

Известно, что в схеме были задействованы родственные кланы организаторши "бизнеса" — 50-летней жительницы Черкасской области.

В ходе оперативных действий киберполицейские установили, что общение с потерпевшими происходило через созданные мошенниками тематические сайты, телефонные звонки и мессенджеры.

Выдавая себя за экстрасенсов и магов, фигуранты постоянно манипулировали доверчивыми людьми. Они запугивали "клиентов" проклятиями, чтобы держать их на крючке и заставить оплачивать дополнительные "услуги" по все более высоким ценам, отметили в Нацполиции.

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Суд

Следователи полиции завершили досудебное расследование в отношении четырех фигурантов по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

  • В настоящее время обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В Киеве перед судом предстанут "ворожки"
В Киеве перед судом предстанут "ворожки"
В Киеве перед судом предстанут "ворожки"
В Киеве перед судом предстанут "ворожки"
В Киеве перед судом предстанут "ворожки"

Автор: 

гадалки (21) Киев (26449) мошенничество (1361) Нацполиция (16982) суд (24738)
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Топ комментарии
+5
Прочитав заголовок - серце захолонуло - думав, то Вову, Андрія та Феншуїху пов"язали. Слава Господу, що ворожка з Черкас
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12.06.2026 16:17 Ответить
+4
Хто "не знає, що робить..."? Ота "циганва"? Бо саме циганва ******** саме так виряджаться... Вони якраз, прекрасно знають, ЩО роблять...
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12.06.2026 16:31 Ответить
+2
Всё они знают и всё понимают!
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12.06.2026 16:31 Ответить
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12.06.2026 16:14 Ответить
Прочитав заголовок - серце захолонуло - думав, то Вову, Андрія та Феншуїху пов"язали. Слава Господу, що ворожка з Черкас
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12.06.2026 16:17 Ответить
Пробач їм Господи, бо не знають що роблять.
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12.06.2026 16:24 Ответить
Хто "не знає, що робить..."? Ота "циганва"? Бо саме циганва ******** саме так виряджаться... Вони якраз, прекрасно знають, ЩО роблять...
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12.06.2026 16:31 Ответить
Всё они знают и всё понимают!
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12.06.2026 16:31 Ответить
Кому пробачити??? Ублюдкам цыганям, которые наживаются на людском горе?? Вы много видели работающих цыган? А теперь посмотрите их роскошные апартаменты. Это всё наркота. А теперь ещё и обман несчастных родственников. **** -и снова приходят на память замечательные тёплые акварели одного австрийского художника. При нём этого мусора человеческого просто бы не было
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12.06.2026 16:57 Ответить
Я не виправдовую циган, але не треба тут і нацистів возвеличувати! Може б і тебе зараз не було б, якби останні вирішили, що твої предки відносяться до сміття, яке підлягає знищенню...
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12.06.2026 17:38 Ответить
О да....Такое "мегапреступление" на фоне коррупционных скандалов,должно затмить все на свете...
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12.06.2026 16:49 Ответить
Всі ворожки, нечиста сила і відьми під захистом єрмака і Голобородька'.
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12.06.2026 16:51 Ответить
Хоч в якісь країні ці діти природи працюють?
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12.06.2026 16:57 Ответить
В Франції працюють, діти до школи ходять. В Франції, або йди працювати, або їдь звідки приїхав. Більшість поїхали, а ті що залишились, працюють.
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12.06.2026 17:35 Ответить
ці фотки вже були
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12.06.2026 17:36 Ответить
 
 