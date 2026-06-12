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Новини Фото Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
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Серед потерпілих – родини загиблих захисників: у Києві перед судом постануть "ворожки". ФОТОрепортаж

У Києві перед судом постануть зловмисники, які видавали себе за магів та з допомогою психологічного тиску виманювали у людей гроші. Серед потерпілих навіть на родичів загиблих українських воїнів.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Правоохоронці зазначають: щоб розрахуватися з шахраями, потерпілі віддавали останні заощадження та брали кредити.

У березні поточного року слідчі припинили діяльність злочинного угруповання, яке, маскуючи свої послуги під езотерику та ворожіння, виманювали гроші. Цинічність дій фігурантів полягала у постійному психологічному тиску навіть на родичів загиблих українських воїнів.

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У Києві перед судом постануть "ворожки"
У Києві перед судом постануть "ворожки"
У Києві перед судом постануть "ворожки"

Відомо, що у схемі були залучені родинні клани організаторки "бізнесу" — 50-річної мешканки Черкащини.

Під час проведення оперативних дій кіберполіцейські встановили, що комунікація з потерпілими відбувалася через створені шахраями тематичні сайти, телефонні дзвінки та месенджери.

Видаючи себе за екстрасенсів та магів, фігуранти постійно використовували маніпуляції над потеплілими. Вони залякували "клієнтів" прокляттями, щоб тримати їх на гачку та змусити оплачувати додаткові "послуги" за дедалі більшими прайсом, зазначили у Нацполіції.

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Суд

Слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно чотирьох фігурантів за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального Кодексу України.

  • Наразі обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У Києві перед судом постануть "ворожки"
У Києві перед судом постануть "ворожки"
У Києві перед судом постануть "ворожки"
У Києві перед судом постануть "ворожки"
У Києві перед судом постануть "ворожки"

Автор: 

ворожки (8) Київ (20871) шахрайство (1275) Нацполіція (15760) суд (11934)
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Топ коментарі
+5
Прочитав заголовок - серце захолонуло - думав, то Вову, Андрія та Феншуїху пов"язали. Слава Господу, що ворожка з Черкас
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12.06.2026 16:17 Відповісти
+4
Хто "не знає, що робить..."? Ота "циганва"? Бо саме циганва ******** саме так виряджаться... Вони якраз, прекрасно знають, ЩО роблять...
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12.06.2026 16:31 Відповісти
+2
Всё они знают и всё понимают!
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12.06.2026 16:31 Відповісти
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12.06.2026 16:14 Відповісти
Прочитав заголовок - серце захолонуло - думав, то Вову, Андрія та Феншуїху пов"язали. Слава Господу, що ворожка з Черкас
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12.06.2026 16:17 Відповісти
Пробач їм Господи, бо не знають що роблять.
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12.06.2026 16:24 Відповісти
Хто "не знає, що робить..."? Ота "циганва"? Бо саме циганва ******** саме так виряджаться... Вони якраз, прекрасно знають, ЩО роблять...
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12.06.2026 16:31 Відповісти
Всё они знают и всё понимают!
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12.06.2026 16:31 Відповісти
Кому пробачити??? Ублюдкам цыганям, которые наживаются на людском горе?? Вы много видели работающих цыган? А теперь посмотрите их роскошные апартаменты. Это всё наркота. А теперь ещё и обман несчастных родственников. **** -и снова приходят на память замечательные тёплые акварели одного австрийского художника. При нём этого мусора человеческого просто бы не было
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12.06.2026 16:57 Відповісти
Я не виправдовую циган, але не треба тут і нацистів возвеличувати! Може б і тебе зараз не було б, якби останні вирішили, що твої предки відносяться до сміття, яке підлягає знищенню...
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12.06.2026 17:38 Відповісти
О да....Такое "мегапреступление" на фоне коррупционных скандалов,должно затмить все на свете...
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12.06.2026 16:49 Відповісти
Всі ворожки, нечиста сила і відьми під захистом єрмака і Голобородька'.
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12.06.2026 16:51 Відповісти
Хоч в якісь країні ці діти природи працюють?
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12.06.2026 16:57 Відповісти
В Франції працюють, діти до школи ходять. В Франції, або йди працювати, або їдь звідки приїхав. Більшість поїхали, а ті що залишились, працюють.
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12.06.2026 17:35 Відповісти
ці фотки вже були
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12.06.2026 17:36 Відповісти
 
 