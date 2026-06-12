Серед потерпілих – родини загиблих захисників: у Києві перед судом постануть "ворожки". ФОТОрепортаж

У Києві перед судом постануть зловмисники, які видавали себе за магів та з допомогою психологічного тиску виманювали у людей гроші. Серед потерпілих навіть на родичів загиблих українських воїнів.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Правоохоронці зазначають: щоб розрахуватися з шахраями, потерпілі віддавали останні заощадження та брали кредити.

У березні поточного року слідчі припинили діяльність злочинного угруповання, яке, маскуючи свої послуги під езотерику та ворожіння, виманювали гроші. Цинічність дій фігурантів полягала у постійному психологічному тиску навіть на родичів загиблих українських воїнів.

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Відомо, що у схемі були залучені родинні клани організаторки "бізнесу" — 50-річної мешканки Черкащини.

Під час проведення оперативних дій кіберполіцейські встановили, що комунікація з потерпілими відбувалася через створені шахраями тематичні сайти, телефонні дзвінки та месенджери.

Видаючи себе за екстрасенсів та магів, фігуранти постійно використовували маніпуляції над потеплілими. Вони залякували "клієнтів" прокляттями, щоб тримати їх на гачку та змусити оплачувати додаткові "послуги" за дедалі більшими прайсом, зазначили у Нацполіції.

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Суд

Слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно чотирьох фігурантів за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального Кодексу України.

Наразі обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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